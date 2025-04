Luego de la tragedia ocurrida esta mañana en Parque Chacabuco, donde un hombre fue apuñalado en una pelea, intentó huir en su auto, perdió el control y mató a una mujer que esperaba el colectivo de la línea 133, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Matías Nahuel Pérez, un delincuente con antecedentes delictivos por robo y portación de armas. Hace menos de un mes había sido liberado por la Justicia por otro caso de robo y portación de armas no convencionales.

Se trata de un hombre de 27 años, residente del Barrio 1-11-14, que en los últimos ocho meses fue detenido en seis ocasiones por las autoridades porteñas, la última vez el 17 de marzo. Lo particular es que, en esta última oportunidad, fue liberado al día siguiente por la justicia.

El auto del conductor apuñalado terminó incrustado en un local

El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, confirmó la detención de un imputado e hizo un llamado para que “todas las partes involucradas en la investigación hagan su parte”: En este sentido, el funcionario manifestó: “Hoy volvemos a detener a quien debería estar preso y no en la calle cometiendo ilícitos que terminan en una tragedia con víctimas fatales". A su vez, sostuvo que, un mes antes, el joven también había sido detenido por un hecho de robo, y posteriormente fue liberado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su prontuario no termina ahí. El 1 de agosto de 2024, Pérez había quedado detenido por portar armas no convencionales. Posteriormente, el 27 de septiembre, lo detuvieron por robo, y el 22 de diciembre quedó preso nuevamente por portar armas no convencionales. El 17 de enero de este año, en otro hecho, también por robo.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en donde pidió “terminar con la justicia garantista”. En su descargo, manifestó: “Lo detuvimos seis veces en 8 meses. La última, hace menos de un mes y fue liberado en 48 horas. Hoy tenemos que lamentar la muerte de dos personas en Parque Chacabuco. Muertes que si la justicia hubiera hecho su trabajo, no deberían haber ocurrido. La Policía arriesga la vida todos los días. Pero la Justicia garantista, cómplice de los delincuentes, los suelta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo morir inocentes por jueces que amparan delincuentes?”.

Terror en una escuela de Moreno: ladrones armados se hicieron pasar por padres y se llevaron el dinero de las cuotas

La tragedia de Parque Chacabuco, su último crimen

El imputado fue detenido por personal de la Comisaría 7°B momentos después del hecho que terminó con dos personas fallecidas. Está imputado por atacar a piedrazos a un auto Ford Fiesta que conducía un hombre acompañado por su esposa en la avenida Corea y Castañares.

El hombre había bajado de su vehículo para discutir y recibió una puñalada en el tórax. Rápidamente, volvió a subir a su auto y logró manejar tres cuadras, hasta que se desvaneció al llegar a la avenida Cobo y Puán, dejando sin control el auto. Esto provocó que el auto subiera a la vereda, atropellara a una mujer que aguardaba el colectivo en una parada, y muriera.

Para peor: el auto siguió en su descontrol hasta chocar contra el frente de una panadería.

Fue de aquel lugar que los Bomberos de la Ciudad sacaron el cuerpo sin vida del conductor y rescataron a la esposa, quien estaba atravesando una crisis nerviosa y fue trasladada al hospital Piñero.

El recorrido del conductor apuñalado

De acuerdo al director del SAME, Alberto Crescenti, el conductor sufrió una “puñalada certera” en el tórax, que le provocó un desvanecimiento. Además, aclaró que, si bien el personal médico logró reanimarlo en un principio, falleció al poco tiempo por la lesión.

Crescenti dijo que la víctima también tenía heridas en las manos, producto de la defensa, y en las orejas. A su vez, explicó que la mujer que esperaba el colectivo falleció en el acto .El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 34, a cargo de la Dra. Laura Graciela Bruniard.

TC/LT