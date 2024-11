El dueño del quiosco sobre el choque del colectivo en la Chacabuco: "Fue un milagro"

El dueño del quiosco en el que terminó incrustado el colectivo sin frenos y sin chofer en la Chacabuco aseguró que “fue un milagro”.





Cómo vivió el choque

“Estaba arriba en el depósito. Tengo la oficina y el depósito en el entrepiso. Cuando escucho la explosión, el semáforo cae en los vidrios del entrepiso, me tira todas las estanterías encima mío. No entendía nada”, contó Luis.

“Cuando escuché la primera explosión imaginé que había sido un accidente. Pasa mucho acá. La gente que viene de Chacabuco quiere girar a la izquierda en sentido de Patio Olmos y el que viene de otro carril se lo lleva, imaginé que había sido eso”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.









“Gracias a Dios pega en el poste del semáforo y alumbrado”

“Nunca imaginé un colectivo, que gracias a Dios pega en el poste del semáforo y alumbrado porque si no está adentro del local en este momento. No tengo vista para afuera, a la calle desde el entrepiso y no vi nada. Sólo escucho el ruido”, prosiguió en su relato.

Además aclaró que se enteró “45 minutos después que no venía con chofer el colectivo” y que no imaginó que el coche venía “descontrolado”.

Luis relató que minutos después salió por el costado y asistió a una de las mujeres heridas tras la colisión.

“Estaba sangrando mucho, la limpié un poco. Estaba preocupada por el perrito que se le había extraviado. Encontramos y le tuve el perrito. Le limpié un poco la cara, sangraba mucho. No podía hacer más”, añadió en diálogo con el canal cordobés.

“Fue un milagro”

“Gracias a Dios fue con suerte. Si el colectivo venía sin chofer, fue un milagro que haya girado e impactara contra el poste ese y no que siguiera derecho tomando velocidad y que ocurriera una catástrofe como hace poco tiempo”, insistió Luis.

Finalmente expresó que viene “complicado” el tema del bulevar. “Un poquito de mala suerte. Esperemos que pase. Pero bueno dentro de todo ha sido con suerte”, concluyó el comerciante.

El choque en la Chacabuco

Dos mujeres sufrieron heridas de distinta consideración tras ser arrolladas el jueves por un colectivo de la línea 23 del transporte urbano de Córdoba, sin chofer y sin pasajeros, en Bulevar Chacabuco e Illia.

El fiscal Ernesto de Aragón imputó al chofer por "lesiones culposas" e investiga las causas que provocaron el choque.