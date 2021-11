Streamer brasileño volvió a casa para darle su primer sueldo a su madre y el video de su reacción se viralizó

Allyson Galdino, un streamer brasileño de 24 años, tuvo un gesto con su madre que generó miles de reproducciones y comentarios en TikTok: luego de recibir su primer sueldo como streamer volvió a la casa familiar para regalarle el dinero a su madre como muestra de agradecimiento, un aproximado de 85 euros. Este momento fue capturado en video, y allí se pudo ver la reacción de la madre de Allyson, a quien la noticia la conmovió.

Según informó 20 Minutos, Allyson se había independizado recientemente de su familia para perseguir su sueño de vivir de lo que le apasiona, en este caso las redes sociales y el streaming. Sin embargo, le había hecho una promesa a su madre que pensaba cumplir y era entregarle su primer sueldo como streamer profesional.

Debido a esto, el joven decidió darle una visita sorpresa a su progenitora, quien estaba realizando tareas domésticas cuando su hijo la sobresaltó en el patio: "¡Qué buena sorpresa!", exclamó la mujer.

El chico y su madre se abrazaron y luego el streamer le comentó que no solo había venido para darle una visita sorpresa, sino que había otro motivo oculto: "Mamá, sabés que me fui de casa hace no mucho. Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto, mi primer sueldo que recibí como streamer y prometí que te lo daría".

Así fue como el joven brasileño sacó de su billetera todo el sueldo, que según trascendió en 20 Minutos serían unos 85 euros. Ella le preguntó si estaba seguro de dar ese paso y él no dudó ni un segundo al extender su mano con el dinero. Luego madre e hijo compartieron otro abrazo y la mujer añadió que ahorraría para comprarse una lavadora.

En el video subido a TikTok se puede ver que este momento cosechó más de 800 mil likes y 11mil comentarios de gente que lo ha reproducido. En la descripción se pueden leer las palabras del streamer de 24 años: "Nunca fue solo un juego", haciendo alusión a que ahora vive de su sueño, algo que hizo real luego de mucho tiempo de trabajo.

