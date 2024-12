Violencia en un country de Pilar: "El loco del perro" atacó con un palo de golf el auto de un vecino

Un hombre destruyó el parabrisas de un auto con un palo de golf en un barrio privado de Pilar. En la secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, se puede ver cómo el agresor se baja de un vehículo y ataca un Mercedes Benz que estaba mal estacionado y le impedía el paso.

El episodio ocurrió en un country ubicado en el kilómetro 56 de la Panamericana, de Pilar. El Mercedes Benz pertenece a una pareja que vive en ese barrio y estaba por salir a visitar a unos amigos. Según indicaron los damnificados, el atacante no vive en el barrio, sino que se trata de una persona que estaba de visita en el lugar y ya habría tenido problemas con otros vecinos.

Franco, propietario del auto atacado reconoció que el vehículo estaba mal estacionado, pero aseguró que la camioneta tenía lugar para pasar.

“Íbamos a la casa de una amiga de mi mujer. Como nos habíamos olvidado algo, volvimos y dejamos el auto un poquito mal estacionado; pero la camioneta tenía lugar para pasar. Sin embargo, este chico, que ya tuvo problemas dentro del barrio, empezó a los gritos y bocinazos pidiendo que le corriera la camioneta. Entiendo que tenía una emergencia, pero no es la manera”, dijo el damnificado a C5N.

En las imágenes, que se conocieron a través de redes sociales, se puede ver cómo el agresor reclama a los gritos por que el auto mal estacionado que le impide el paso. El conductor asegura que está apurado porque tiene que llevar a su perra a la veterinaria. Luego de insultar al propietario del vehículo, el hombre, que llevaba una gorra negra, saca un palo de golf de su auto y comienza a golpear reiteradamente el parabrisas del vehículo estacionado.

La pareja agredida se encontraba a metros del lugar con su hijo pequeño y registró la situación con su teléfono celular.

Florencia, pareja del dueño del auto, contó en TN: “No nos dio mucho margen para hacer algo. Cuando Fran le dijo 'perro' a la 'perra', el conductor de la camioneta se sacó y rompió el parabrisas. Nos quedamos helados, no tuvimos tiempo de reaccionar. Cuando se fue, sentimos mucho miedo y esperamos un rato para volver a salir”.

Los damnificados además cuestionaron la actuación de la seguridad del country y aseguraron que la familia del agresor vive a cinco cuadras de su casa. “La familia de este chico que vive en el barrio no se comunicó conmigo. Viven a cinco cuadras de mi casa. Les fui a tocar la puerta y no salieron a atender”, indicó Franco y agregó: “En la guardia me dijeron que no podían impedir la salida del auto. Me pareció medio flojito el accionar de la guardia”.

El vecino atacado aseguró que no harán la denuncia por miedo a represalias y pidió una reunión de consorcio para que el agresor no pueda ingresar más al lugar.

