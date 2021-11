Volcó un auto en la Ruta 2 a la altura de Chascomús: murieron 5 personas

Cinco personas murieron en la mañana de este lunes 22 de noviembre, cuando despistó y volcó el vehículo en el que viajaban por la autovía 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús, en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no se conocen los motivos del hecho y fuentes de Seguridad Vial confirmaron que al momento de ocurrida la tragedia no llovía.



El siniestro se produjo en el kilómetro 107 de la ruta y el director del hospital local, Jorge Rodríguez, afirmó por el canal C5N que las víctimas murieron en el acto. De acuerdo al relato, el vuelco originó que los tripulantes del Fiat Palio color blanco salieran despedidos del vehículo, lo que también indicó que no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Hasta el momento se desconocen las razones del despiste, pero se confirmó que los cinco ocupantes eran turistas que regresaban de viajar el fin de semana largo por la Costa Atlántica. "No se pudo hacer nada, todos fallecidos en el lugar. Tengo entendido que no hubo otros vehículos involucrados", dijo Rodríguez sobre los resultados del hecho.

Fuentes de Seguridad Vial de Chascomús indicaron que al momento de ocurrido el hecho no se visibilizaron precipitaciones, lo que podría haber originado el vuelco por la calle mojada. El desenlace se vuelve aún más opaco porque los autoridades confirman que era una zona recta, sin dificultad para la visión y sobre todo con poco tráfico, a pesar de que este lunes se esperan rutas cargadas por el regreso del fin de semana con feriado corrido.

En tanto, se especificó que Policía Científica se encuentra trabajando para establecer el móvil del siniestro y también se afirmó que la causa por la tragedia está en los despachos de la Fiscalía N° 9 de Chascomús.

Noticia en desarrollo...