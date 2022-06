Reconocidos profesores de derecho de EE.UU. en Argentina: constitucionalismo, migración y monopolios

Los estudiantes de Derecho de la Universidad del Salvador (USAL) tuvieron esta semana una experiencia por demás interesante: docentes de la Facultad de Derecho de la George Washington School of Law de Estados Unidos llegaron a la Argentina para brindar clases sobre diferentes temas desde la óptica jurídica norteamericana.

Se trata de Robert Cottrol, especialista en Derecho Constitucional; Paulina Vera, coordinadora de la clínica jurídica de la George Washington School of Law; Christopher Yukiins, especialista en contratación gubernamental y anticorrupción; y Ed Swaine, especialista en Derecho Internacional y Antimonopolio.

La llegada de los docentes se da en el marco de un programa de intercambio por el cual también viajan a Estados Unidos docentes de Derecho argentinos de la USAL. "Buscamos temas que estén en agenda para que los alumnos puedan involucrarse desde su participación como individuos estudiantes", señaló Martina Rojo, directora del Programa Franco-Argentino de Abogacía.

En esa línea, contó que "los profesores dieron las clases y tuvieron debates con los alumnos". Destacó que constantemente se puedan abordar los temas desde perspectivas diferentes "y promover una visión del derecho comparado, incentivando una visión por fuera de la cáscara".

La experiencia con estudiantes argentinos

Tras dar su clase de derecho migratorio, Paulina Vera contó que "es bien difícil para una persona obtener asilo en Estados Unidos y los estudiantes estaban sorprendidos de todos los problemas que tiene una persona que quiere convertirse en asilada".

La docente también contó que está al frente de una clínica a cargo de estudiantes de derecho que comienzan a llevar casos de personas que quieren obtener asilo estadounidense. "Llevan presentaciones a agencias como la Corte Suprema y nosotros vamos supervisando", señaló.

Por su parte, Cottrol, especialista en Derecho Constitucional, enfocó su clase a la aplicación de los Bill of Rights. "Los derechos de nuestra Constitución no se aplican directamente a los Estados. No es una obligación de los gobiernos hacerlo: primero la Corte Suprema debe definir si un derecho es fundamental entonces ahí se aplica", resumió.

Ed Swaine, quien habló sobre Derecho Internacional y Antimonopolio, contó que sus clases en la Argentina estuvieron apuntadas, entre otros ejes, al desafío que emprenden aquellas empresas trasnacionales que buscan establecerse en otros países.

Además de las clases frente a alumnos, Cottrol participará el viernes de un panel por los 65 años de la Facultad de Derecho de la USAL. También estará presente el profesor Jean Louis Navarro de la Universidad de Lyon (Francia) y otros colegas de España, Francia e Italia.