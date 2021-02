Alberto Samid, contra la carne a precios populares: "Es toda grasa, ni los chinos la quieren"

El autoproclamado “Rey de la Carne”, Alberto Samid, ratificó hoy sus críticas al acuerdo alcanzado por el Gobierno con frigoríficos exportadores para vender cortes de carne vacuna a precios populares, que comenzaron a ofrecerse en 1.600 puntos de venta en todo el país.

En declaraciones a TN, el empresario se refirió a las imágenes subidas en las redes sociales, donde se veían bandejas de carne con alto contenido de grasa: ”Yo no sólo vi las imágenes si no hace 15 días que vengo hablando del tema, esto es un rechazo de exportación que ni los chinos la quieren. Los frigoríficos no se lo pueden vender a Europa, no se lo pueden vender a Israel, no se lo pueden vender a Chile. Que nos vendan a nosotros pero que después nos quieran hacer creer que es una gauchada... Esto es carne de tecera categoría”, afirmó Samid.

Grasa

Para Samid, quien cumple prisión domiciliaria luego de haber sido condenado por asociación ilícita en la evasión de impuestos en los ’90, agregó que “es un negocio para los frigoríficos, no para la gente. Son vacas explotadas de grasa, es todo grasa, no se cubre de carne. Esto es lo que pasó, los chinos rechazaron esta carne así que imagínense lo que es y lo presentan como si fuera un buen negocio".

Desde el sector frigorífico, todos los voceros negaron hacer comentarios sobre los dichos de Samid, a quien consideran una persona que no es representativa del sector cárnico.