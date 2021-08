El campo exportó por el equivalente a 2,45 veces la deuda externa en 20 años

Las exportaciones agropecuarias generaron en los últimos 20 años el equivalente en dólares a dos veces y media (2,45 veces) la deuda externa a valor nominal, de acuerdo con un informe de Coninagro. Según datos del INDEC, la deuda externa bruta, a valor nominal se sitúa en 258.378 millones de dólares.

Este informe técnico pretende poner de manifiesto es que desde 2001 a la fecha el sector agroexportador argentino ha generado ingresos en divisa norteamericana por US$ 632.181 millones.

Por el cepo a las exportaciones de carne, el país perdería US$ 100 millones mensuales.

Por su parte, la deuda pública total es (cifras oficiales) de US$ 335.556 millones (fuente: portal argentina.gob.ar), y de ese total, el 77% está nominada en dólares. El año de mayores ingresos fue el 2011 con US$ 19.833 millones ¡en concepto de exportaciones de productos primarios (PP) y US$ 27.765 en concepto de manufacturas de origen industrial (MOA).

Los años de menores ingresos fueron 2001 con US$ 6.052 PP y US$ 7.460 MOA y 2002 con US$ 5.272 PP y US$ 8.138 MOA respectivamente.

Si se tomara como referencia la última década 2011/2020 se advierte que el sector atrajo dólares por 384.763 millones de dólares, lo que equivale a una vez y media a la deuda total nominada en dólares del sector público argentino.

Relación entre agroexportaciones y deuda

Por lo que puede aseverarse que en el periodo medido (desde que se inició el siglo) el sector agroexportador atrajo por ventas comerciales exteriores a Argentina casi 2 y media veces el valor de la deuda publica total (exactamente 2,45 veces el total). Y que en particular con las agroexportaciones de los últimos 8 años más que se equipara el valor total de la deuda.

Así, también en el último decenio (2011/2020) el sector atrajo a Argentina 384.763 millones de dólares, lo que supone una vez y media el total de la deuda nominada en dólares del sector público argentino.

En tanto, de punta a punta de la serie (2001-2020), el crecimiento de las exportaciones supera el 120%, lo que hace una tasa anual de crecimiento de más del 5%. Que los ingresos por exportaciones, pese a inconsistencias e idas y vueltas, han crecido año tras año, sostiene el informe publicado por Coninagro.

LM