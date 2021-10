"El huevo contiene la proteína animal más económica y saludable"

En el marco de la Semana Mundial del Huevo, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, se refirió a la actualidad del sector en la Argentina.

– ¿Qué acciones está haciendo CAPIA en la Semana Mundial del Huevo?

– Nos enfocamos en una fuerte campaña para comunicar los beneficios del consumo de huevo. Además, estamos llegando adelante un webinar el viernes 8 a las 14 por el canal de YouTube Asociación Latinoamericana de Avicultura, donde haremos una muestra de cómo se produce un huevo desde la genética, sanidad, alimentación y manejo, para que la gente conozca todo sin esconderle nada, desde que llega la pollita a la granja, cómo se desarrolla y luego se clasifican los huevos.

El huevo provee la proteína animal con menor impacto ambiental.

– ¿Cómo está la industria en Argentina?

– La producción sobrepasa la demanda y estamos produciendo a pérdida desde agosto del año pasado. Hemos llegado a tener pérdidas que rondaban los $25 por bandeja huevo, hoy estamos perdiendo $15. La situación está difícil, va a subsistir el más fuerte, los más débiles están quedando en el camino. Estamos en una situación compleja, el mercado local está deprimido, experimentamos un 4,3% de contracción productiva. Terminaremos con una producción total de 44 millones. Creemos que vamos a terminar con una contracción de casi el 6% y alrededor de los 290 unidades per capita. En 2019 habíamos terminado en 284, el año pasado en 306 y este año en 290. En 2015 se necesitaban casi cuatro cajones de huevo para comprar una tonelada de maíz. En 2019 sin retenciones, se necesitaban siete cajones, el año pasado necesitamos nueve cajones y hoy necesitamos once cajones. Evidentemente estamos muy complicados, necesitamos que haya una recuperación del mercado interno, que es más del 98% y mejorar un poco más las exportaciones. Para ser competitivos, el punto débil son las prefinanciaciones, estamos trabajando muy bien con el Gobierno Nacional, con el Banco Nación y el BICE, para ver si encontramos una solución.

– ¿En qué nivel está el consumo?

– El consumo de huevo está bajando y terminará el año en lo 290 huevos por habitante. El año pasado había llegado a 306 huevos. Se debe tener en cuenta que Argentina produce 450 huevos por segundo, somos el quinto consumo de huevos per capita del planeta, detrás primer México, Japón, Colombia y Rusia. En 2019 el consumo per capita alcanzó los 284 huevos per capita. Si continúa el achicamiento del sector podríamos volver a los niveles productivos de 2019. De acuerdo con el Senasa, hay unas 950 plantas productoras de huevos que emplean 18 mil personas de manera directa y 11 mil de forma indirecta. Proveemos la proteína animal más barata, versátil, económica y saludable. Si a una persona se le pide elegir, quiere carne vacuna pero si no le da el bolsillo se va a cerdo, el pollo y el huevo, en ese orden.

– ¿Cómo está la exportación?

– Tenemos un tipo de cambio tan atrasado que no podemos competir con Brasil, que empezó a ganar mercados internacionales. Quiero reconocer y agradecer al Gobierno que nos quitó las retenciones a ovoproductos y nos ayudó un montón y pasamos de exportar 1,6% a 3,5% gracias a esa medida. Se tomó más empleo formal, las plantas que tenían el 70% de capacidad ociosa ahora tienen 40%. El Estado recaudaba muy poco y con el empleo que generamos y los dólares que ingresamos al país y sueldos que pagamos, fue exponencial el crecimiento de las economías regionales.

– ¿Qué opina sobre la tendencia hacia una producción de huevos de gallinas libres de jaula?

– Hay mucha polémica en la calle, falta de criterio, poca apreciación y conocimiento de gente que se sube a esa moda y no entienden. El huevo es la proteína animal más amigable al medio ambiente, con la menor huella de agua y de carbono de todas las proteínas animales. El huevo producido en jaula es más amigable en amigable con el medfio ambiente porque tiene menos huellas de carbono y de agua. El huevo producido en jaula es más amigable al consumidor porque es más barato. Además es más amigable con el animal, porque está menos desafiado, con poca posibilidad de enfermedades y mortandad, menos lesiones en el pecho, de punta de ala, fracturas de hueso.

– ¿Cómo impacta en el precio al consumidor?

– Un huevo libre de jaula sale entre 70 y 90% más caro que uno producido en jaula. Cómo se le puede pedir que pague eso a un consumidor del Conurbano, el Gran Rosario o el Chaco salteño que no puede consumir proteína de carne vacuna o de pollo.

– ¿Hay alguna posibilidad de pasar hacia una producción argentina de huevos libres de jaula?

– Se puede hacer una transición, podemos discutirla, haciendo un desarrollo genético y dentro de 15 a 20 años vamos a estar preparados. Hoy no podemos hacerlo. El animal no está preparado y la población tampoco porque tendrá que pagar más caro el huevo. Además vamos a contaminar más el planeta. Una gallina libre de jaula come entre 15 a 20% más alimento, además produce menos huevos consumiendo más.Hay que tener cuidado porque si boicoteamos la producción de esta proteína animal económica, versátil y nutritiva, vamos a prohibirle el acceso a la gente que vive en la pobreza. En Europa, la docena de huevos libres de jaula cuesta 5 euros. Quién puede pagar ese precio en América Latina. Se piensa muy distinto con el bolsillo lleno.

– Una consulta muy frecuente: ¿Qué diferencias hay entre los huevos blancos y los de color?

– El huevo blanco y el color no tienen diferencias, solamente el color de la cáscara. La gallina marrón pigmenta y la otra no, sale natural. Son iguales nutricionalmente iguales. la gallina color es más robusta, dura menos su período productivo y es más propensa a contagiarse algunas enfermedades. Por eso el huevo color es más caro.

LM