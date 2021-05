El precio de la soja en Chicago se acerca al récord de 2012

El precio de la soja se encamina para superar el techo de los US$ 600 en el mercado de Chicago, al cotizarse US$ 596 la tonelada. Las nuevas cotizaciones de la oleaginosa para las posiciones más cercanas responden a "ventas técnicas", tras la racha alcista de la semana pasada, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el primer cuatrimestre, los agroexportadores ya liquidaron US$ 10.000 millones. Con este nivel de cotizaciones, la soja se acerca al récord de US$ 612 que tocó en 2012.

En cuanto a los productos derivados de la soja, el aceite opera a US$ 1.462,9 y la harina se sostiene en US$ 485 por tonelada para mayo, superando ampliamente los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en el mismo mes del año pasado.

Las exportaciones de aceite y harina de soja fueron récord en el primer cuatrimestre.

El especialista en mercados Pablo Adreani, en diálogo con TodoAgro Radio, dijo que esta suba de los precios de la soja y el maíz se deben al “weather market (mercado climático), que es cuando en un momento determinado del cultivo, las condiciones climáticas adversas pueden afectar negativamente el desarrollo y producción de un cultivo. El mercado climático está presionando porque los mapas de monitor de sequía muestran una ampliación de la severidad en las principales zonas productoras de maíz y soja de los Estados Unidos”.

Adreani agrega que “si en plena siembra de Estados Unidos hay falta de lluvias y continúa durante dos o tres semanas como indican los pronósticos, en julio los cultivos tendrán menor stand de plantas y afectará los rendimientos potenciales”.

En los últimos doce meses, el precio de la soja remontó más del 90%, hace tres semanas había llegado a US$ 541 y de ese modo superó el máximo de los últimos siete años. El aumento de la soja comenzó a fines de agosto del 2020: en cuatro meses pasó de US$ 335 a US$ 485, en enero superó la barrera de los US$ 500 y desde allí viene alternando subas y bajas.

