Jorge Chemes: "Un sector del Gobierno tiene una visión del campo que atrasa 100 años"

En declaraciones radiales a "La mañana de CNN, que conduce María Laura Santillán, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, dijo que "hay un sector del Gobierno que no puede disimular que tiene una visión equivocada del sector agropecuario que atrasa 100 años".

El cierre de las exportaciones de carne expone las grietas en el gabinete nacional.

Debido al anuncio de cierre de exportaciones de carne bovina por 30 días, la Mesa de Enlace -integrada por Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina- dispuso un cese de comercialización de hacienda hasta el 28 de mayo.,

Chemes fundamentó que "hoy el sector agropecuario es dinámico y puede producir para abastecer el mercado interno y exportar, pero creo que tiene una posición ideológica que les impiden ver la realidad y en esa posición ven a al campo como un enemigo y la exportación como una maldición, cuando otros países nos estarían envidiando. Mantener esta visión es lo más retrógrado que hay, y no se pueden creer las expresiones de este sector".

Diálogo

El dirigente agropecuario se quejó de la calidad del diálogo que mantiene el Gobierno con los representantes del sector: "El campo debería tener interlocutores en el Gobierno. No tenemos un diálogo profundo que genere soluciones".

En cuanto al proceso de toma de decisiones, opinó que "tengo la sensación de que las medidas se toman desde el máximo nivel y algunos ministros no son tenidos en cuenta. Tenemos reuniones, conversaciones y diálogo, pero no obtenemos soluciones. A veces nos dicen que se tomarán algunas medidas y a las 24 horas se hace lo contrario".

Consultado sobre el impacto en los precios de la carne vacuna al público luego de tomarse la medida de cierre de exportaciones, Chemes señaló que "la historia demuestra, como ocurrió en 2006 con Guillermo Moreno como secretario de Comercio, que en lo inmediato no van a bajar, a lo sumo se frenará el aumento de precios por dos a cuatro meses. Cuando empiecen a salir productores del sistema y se empiecen a liquidar vacas como en aquella época, bajando el stock, la oferta se irá achicando,m la demanda presionará más y será incontenibles los precios.

El presidente de CRA lamentó que "la visión intervencionista del Estado no ayude porque genera condiciones de desconfianza y un clima enrarecido con el que no habrá inversiones ni crecimiento, en la medida de que no haya objetivos claros".

