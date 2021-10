Advierten que la falta de neumáticos puede complicar la siembra y cosecha de soja y maíz

Contratistas rurales advierten que la falta de neumáticos por las restricicones a las importaciones puede resentir las labores de siembra de soja y maíz y la cosecha de trigo que comenzará en pocos días.

Se estima que unos 10 mil contratistas se encargan del 70% de los trabajos que se realizan en los campos argentino y sus máquinas necesitan estar a punto para hacer frente a las exigencias de una campaña que puede alcanzar los 134 millones de toneladas en el ciclo 2021/22.

Según el Instituto IERAL, las exportaciones de granos y derivados industriales en 2022, alcanzarían los 37 mil millones de dólares.

Empresas pueden entregar máquinas agrícolas por faltante de partes importadas.

Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) afirmó que "no hay entrega de neumáticos, todo el mundo está preocupado. Los contratistas somos los más perjudicados, porque si la máquina está parada es es una pérdida total. Estamos en un momento donde no nos da bolilla nadie. Quieren que usemos gomas recapadas. En las máquinas agrícolas, salvo algún tractor viejo, no se pueden usar gomas recapadas. Está complicado y no vemos solución a corto ni mediano plazo".

Según el contratista, "entre la cosecha y la siembra siguiente se hace el mantenimiento de las máquinas, pero este año no se han podido reemplazar los neumáticos y van a salir cosechadoras que no van a poder aguantar. Para nosotros, el principal insumo es el combustible y después las gomas. Hasta hace un mes se había normalizado un poco, pero cuando empezaron las siembras aumentó la demanda por las necesidades de las sembradoras".

Y añadió: "Si paramos por falta de cubiertas, se atrasan las siembras y los cultivos no se pueden desarrollar en tiempo y forma, lo cual generará menos dólares para el país".

Reuniones

Hace dos meses la cámara mantuvo una reunión virtual con funcionarios del Ministerio de Agricultura para dar a conocer este problema.

"Nos dijeron que las importemos entre los contratistas, como hacen los fabricantes de maquinaria, pero ellos pueden organizarse y tener stock. Lo analizamos pero no se puede administrar. Además no tenemos necesidad las cubiertas tendrían que quedar libres para la importación porque son un insumo básico para la producción", comentó Scoppa.

Al faltante de neumáticos también se suma la poca oferta de cosechadoras con gran cantidad de componentes importados. El presidente de la facma dijo al respecto que "pedí cotización para comprar una cosechadora de una marca multinacional y me pasaron 570 mil dólares por la máquina de 450 hp y 150 mil dólares por un cabezal draper, pero no me la pueden entregar hasta 2023".

LM