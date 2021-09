Los cultivos transgénicos en Argentina generaron US$ 159 mil millones

La adopción de cultivos genéticamente modificados (GM) desde 1996 en Argentina generó beneficios brutos acumulados de US$ 159 mil millones. Esto se desprende del documento "25 años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura argentina" presentado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Del total de beneficios, el 92% (US$ 146 MM) corresponden al cultivo de la soja, el 7% (US$ 10,9 MM) al maíz y el resto (US$ 2,1 MM) al algodón. Cuando se observa el incremento de divisas gracias a las mayores exportaciones, los 25 años de GM representaron 153 mil millones de dólares adicionales.

En cuanto empleo adicional demandado por las cadenas al contar con cultivos GM, se promedió 93 mil puestos de trabajo por campaña.

La presentación del trabajo tuvo lugar en un encuentro virtual, y contó con las palabras de bienvenida del presidente de la Institución, José Martins, quien destacó que “este libro es una excelente demostración de la importancia que tiene contar con reglas claras de juego, estables en el tiempo y pro-inversión en un sector tan competitivo con el agro argentino.”

Nivel de adopción de GM en Argentina

En representación de los autores, Economista jefe de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, Agustín Tejeda Rodriguez, mencionó que con más de 26 millones de hectáreas, Argentina es uno de los países líderes en la utilización de cultivos genéticamente modificados (GM).

Desde la introducción de la soja tolerante a herbicida en 1996, se han registrado más de 2.000 variedades GM en nuestro país. Tejeda Rodriguez resaltó que Argentina ha sido uno de los países en donde más rápido se adoptó esta tecnología, capturando sus beneficios de manera temprana en relación a sus competidores. Actualmente, los niveles de utilización de esta tecnología llegan al 100% en soja, maíz y algodón.

A nivel de productor, los cultivos GM incrementaron rendimientos, redujeron costos de producción y aumentaron la rentabilidad, lo que generó incentivos para incrementar el área sembrada. En el período 1996-2020 los planteos con cultivos GM superaron en promedio a los convencionales en 29,1 US$/ha en soja, 35 US$/ha en maíz y 217 US$/ha en algodón.

Cultivos GM e impacto en el medio ambiente

De acuerdo con el trabajo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en términos ambientales, los cultivos GM han favorecido la incorporación de un modelo productivo más amigable con el medio ambiente. Durante la presentación, se identificaron, por un lado, los beneficios por el menor uso y toxicidad de los fitosanitarios aplicados.

Por otro lado, se indicó que el paquete tecnológico, que incluye a la Siembra Directa, permitió reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en más de 18 mil millones de kg de carbono, equivalente al consumo anual de 3,9 millones de autos particulares. Asimismo, la biotecnología permitió incrementar el carbono orgánico secuestrado del ambiente en nuestros suelos en 7,3 millones de toneladas para la campaña 2020/2021 y 121,1 millones de toneladas en las últimas 25 campañas.

Mirando hacia el futuro, otro de los autores, el Dr. Eduardo Trigo, mencionó que será muy importante que Argentina continúe aprovechando los beneficios de la biotecnología agrícola, para lo que será clave: cuidar las tecnologías existentes e incentivar la innovación para asegurar que el país continúe siendo un “adoptante temprano” en los nuevos ciclos tecnológicos, valiéndose de las experiencias acumuladas en estos primeros 25 años.

