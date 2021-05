Basterra admitió que faltan cosecheros por temor a perder los planes sociales

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra visitó la localidad misionera Andresito, acompañado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y al ministro del agro Sebastián Oriozabala. Allí se inauguró una planta de almacenamiento de granos y, una vez que terminado el acto, Basterra compartió unos minutos con productores de la zona, quienes tienen problemas para conseguir mano de obra para la cosecha.

Precios: crece la brecha entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor.

Los empresarios de las pymes regionales aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” por el registro implica la baja automática de los beneficios.

Basterra les dijo a los productores que “coincidimos en el concepto y también que cuando la cosa está fula el Estado debe estar presente. Hemos hablado con el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) para que el trabajador cuando se vuelva a quedar sin trabajo no pierda el plan”.

El ministro de la cartera agropecuaria agregó que el mismo problema se genera “en todos los lugares donde se requiere mano de obra intensiva temporaria y está dentro del campo de las preocupaciones. Se lo dice el ministro del área y el gobernador al ministro de Trabajo, pero no le puedo dar una solución, sino transmitir el genuino problema”.

Pedido

A fines de marzo, el sector de Economías regionales de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), había solicitado, ya que la situación de los trabajadores temporarios “atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”.

Desde las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda del Estado con los planes sociales. “Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.

LM