Economías regionales: faltan trabajadores para cosechar porque no quieren perder planes sociales

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestaron su preocupación por la falta de mano de obra para realizar las cosechas en el campo.

“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad.”, informó la entidad.

Las economías regionales emplean el 70% de la mano de obra rural y generan trabajo para 625 mil trabajadores temporarios en las cosechas.

Los empresarios de las pymes regionales aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” por el registro implica la baja automática de los beneficios. Tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que esos trabajadores vuelven a cobrar la asistencia social.

Según la entidad, solicitó una audiencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, “pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”.

Pedido

Desde las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda del Estado con los planes sociales. “Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.

La mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad. Con respecto al nivel salarial y a modo de ejemplo, en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta $100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $5.000 y $6.000.

LM