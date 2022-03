"No debemos tolerar un día más sin que se ajuste la política", el mensaje de la agrupación Campo + Ciudad

La organización Campo + Ciudad emitió un comunicado donde se informa que la puesta en marcha de un plan de lucha, donde impulsarán asambleas en todo el país con el objetivo de acordar medidas de fuerza. “Los argentinos no podemos ni debemos tolerar un día más sin que se ajuste la política. Tenemos un Estado gigantesco, caro, y a todas luces inútil”, sostiene la entidad.

Campo + Ciudad se constituyó a principios de 2020 “como una agrupación de ciudadanos apartidaria de cualquier otra entidad u organización” y forman parte de ella distintos sectores relacionados con la producciones agropecuaria y urbana.

La entidad formó parte activa apoyando en ciudades de distintas provincias las movilizaciones contrarias al Gobierno Nacional que se realizaron en distintas provincias en los últimos dos años.

La Mesa de Enlace pide "poner un orden institucional sobre la legislación de impuestos a la exportación"

La organización lanza este plan de lucha debido a que considera que el Estado argentino "no sirve, y pagamos fortunas para tenerlo. Nadie compraría un taladro que no hace agujeros, ni una heladera que no enfría, pero cada argentino que trabaja aporta la mitad o más de sus ingresos a un Estado que no educa, no cura, no defiende ni protege, no administra Justicia, y que nos endeuda a todos para poder seguir fracasando sin que sus integrantes cedan privilegios”.

En el comunicado, Campo + Ciudad señala que "tenemos 20 ministerios, y malos resultados en todo. Tenemos un Ministerio de Ambiente que no pudo hacer nada para salvar una provincia en llamas; tenemos un Ministerio de la Mujer que no logró ningún resultado en la lucha contra las violaciones, la violencia intrafamiliar o los femicidios; tenemos un Ministerio de Desarrollo Social y los índices de pobreza e indigencia más altos de la historia".

Contra impuestos y retenciones

Las protestas estarán basadas en la oposición al IVA de la canasta básica, el desdoblamiento cambiario, por Ingresos Brutos y otros impuestos que castigan a la producción. Además, sostienen que las retenciones a los productos del campo “son injustas, confiscatorias, atentan contra el progreso y la producción, y desconocen la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución. No hay duda alguna de que deben desaparecer”.

“Es hora de declarar la guerra al gasto público, una guerra sin cuartel. Y no aflojar la presión hasta que cada oficina de los gobiernos municipales, provinciales y nacional se haya vaciado de empleados inútiles, hasta que cada ministerio, secretaría o subsecretaría que no sea indispensable se haya cerrado, y hasta que cada funcionario aprenda a desempeñar su función con austeridad”, establece el comunicado.

LM