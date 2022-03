El Gobierno no subirá retenciones a los granos, dijo Gabriela Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti,dijo que no se subirán las retenciones a la producción de maíz, a la soja o al trigo, luego de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuviera con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para analizar la situación.

"Se están estudiando una cantidad de medidas. Ninguna de esas es la suba de la retención a la producción de maíz, a la soja o al trigo", señaló la funcionaria.

No obstante, advirtió sobre la preocupación del Gobierno frente "a las consecuencias económicas de la guerra que ya llegaron a la Argentina", generando una suba de precios que se suma a la ya existente en el país por su propia inercia inflacionaria que lleva varios años.

Martín Guzmán: "La guerra de Rusia y Ucrania está presente en la Argentina y hoy se ve en los precios"

"Y la preocupación del Presidente (Alberto Fernández) es detener está subas que se dan en un contexto mundial", agregó Cerrutti.

Sucede que en la Casa Rosada hay intranquilidad por el "lío de precios internacionales" y remarcan que "hay inflación en Estados Unidos, no se consigue aceite en Europa, no se consigue harina en Italia".

"Esa situación ya empezó a llegar y va a llegar con más fuerza, salvo que decidan terminar la guerra, algo que no va a suceder. Es como los primeros trazos del Covid en China, que se decía ´va a llegar, va a llegar´, bueno esto también es así", dijeron evalúan cerca del mandatario.

El trigo se dispara en Chicago ante la posible suspensión de exportaciones rusas

Medidas en estudio

Para paliar esa situación, el Gobierno prepara medidas que aún están bajo análisis y que se anunciaría este fin de semana a más tardar. Pero se adelantó que será "un paquete antiinflacionario" y se remarcó: "ya hay inflación alta y encima va a llegar esto".

"Puede ser fijar precios máximos en productos de primera necesidad, o acordar con productores precio sostén interno", se indicó. No obstante, se buscó despejar fantasmas en lo referidos al campo por las retenciones: "No va a haber aumento de retenciones, no pasa por ahí, lo q se evalúa no pasa por ahí, otras medidas se van a tomar".

Entre ellas, se habla de "margen de subir dos puntos las retenciones al aceite de soja y harina de soja, solamente eso, que figura en un decreto del Presidente y en vez de pagar 33 pagan 31".

"Necesitamos trigo al precio que necesitan los argentinos para tener pan al precio que necesitamos. ¿Cómo se consigue? Con una negociación con los exportadores para congelar el precio interno o ampliar el fideicomiso. Todo se está estudiando porque lo que viene es complicado", plantean en la Rosada.

Además de la reunión con Domínguez en la Quinta de Olivos, Fernández llevó luego su agenda de trabajo a la Rosada, donde al mediodía recibió a en su despacho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con quien coincidió en la necesidad de fortalecer los lazos entre Europa y Latinoamérica.

LM