"Socios del ajuste" y "argumento endeble": el cruce entre Laspina y Guzmán

En la Cámara de Diputados comenzó a discutirse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los enfrentamientos no se hicieron esperar. En esta oportunidad, el diputado del PRO por Santa Fe, Luciano Laspina, le reprochó al ministro de Economía, Martín Guzmán, que la negociación planteada es en realidad un “ajuste inevitable” donde buscan culpabilizar al FMI y asociar a la oposición.

"Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante porque el Gobierno en los últimos dos años, primero con la excusa de la pandemia y después con la excusa de la post pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quieren asociar a la oposición y hacer culpable político al FMI de una situación que ustedes no pueden evitar”, reclamó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

Tras la exposición del ministro de Economía, Laspina fue el primero en cuestionar su discurso: “Es algo nuevo en el derecho jurídico argentino que establece que el Congreso debe votar programas económicos, cosa que es contrario a la Constitución Nacional". Y agregó: "No vamos a aceptar ese principio, menos de un economista y no de un jurista. Si me trae un constitucionalista que me explique lo contrario, estaríamos dispuestos a considerarlo".

"El Congreso tiene por misión tratar normas sobre el endeudamiento público, pero no para refrendar sobre lo que usted negoció con el FMI ni la continuidad de las políticas del kirchnerismo, porque no estamos de acuerdo con eso ni tenemos potestad sobre eso", fundamentó el funcionario y explicó que "es inaceptable admitir el precedente de que el Congreso de la Nación aprueba o rechaza programas que son potestad de otro poder".

En esta misma línea, el diputado del PRO cuestionó a Guzmán y al oficialismo por señalar que el ajuste es por culpa del FMI: "Lo queremos desmentir. Usted ha dicho que este es el mal menor. Usted se quedó sin financiamiento, se quedó sin reservas y por lo tanto el ajuste es inevitable. Es mentira que las imposiciones que tiene que hacer son por culpa del FMI. Son las correcciones que tendría que hacer en cualquier escenario, con o sin el FMI", argumentó.

Por otra parte, el economista le señaló al responsable de la cartera de Economía que no se debería estar hablando de un “refinanciamiento” ya que eso sería un “nuevo préstamo”: “Es un nuevo préstamo, no existen los refinanciamientos en los organismos internacionales. Existen los préstamos condicionados. Usted ha evaluado costos y beneficios y decidió ir y firmar un acuerdo”.

“Hágase cargo de eso. No quiera que el Congreso le refrende, como hizo con la reestructuración de la deuda, sus políticas por falta de coraje político de aceptar las consecuencias" añadió Laspina exigiéndole a Guzmán que se haga cargo de sus decisiones con respecto al acuerdo.

"Usted reestructuró la deuda con aval del Congreso y tenemos 1.900 puntos de riesgo, y nos vendieron acá que era la solución a todos los problemas de los argentinos. No queremos que nos mientan más en la cara porque hace dos años que nos vienen mintiendo en la cara", agregó el diputado opositor y concluyó el reclamo.

La respuesta de Guzmán a Laspina

"Tuve la oportunidad de tener una fuerte exposición académica tanto desde la docencia como desde la investigación y desde la discusión con hacedores de política económica. Me cuesta encontrar una situación que exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del BCRA a moneda extranjera, para hablar de endeudamiento en dólares", le respondió el ministro Guzmán ante los dichos del diputado sobre que la deuda en el Gobierno de Alberto Fernández había aumentado en u$s90.000 millones, cifra que incluye deuda en pesos y asistencia del BCRA al Tesoro.

En este sentido, y frente a un nuevo cuestionamiento sobre el destino de la deuda contraída en moneda local y la emisión realizada en los dos últimos años, el funcionario señaló que se utilizaron para "financiar las políticas públicas que nos permitieron crecer 10,3% en 2021, recuperar el empleo y sostener a las empresas y los trabajadores con políticas como el ATP, el Repro, el IFE, la reducción de aportes patronales, la construcción de hospitales modulares, comprar las vacunas, y reactivar la inversión en educación, ciencia y tecnología y viviendas”

