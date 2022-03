Acuerdo con el FMI: el primer round en el Congreso llega con peleas internas y una definición ajustada

La Cámara de Diputados vuelve a ser el centro del ring en la disputa entre el oficialismo y la oposición. El primer round por el acuerdo con el FMI comienza hoy a las 14 en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas. Con heridas abiertas hacia adentro, cada frente buscará sumar voluntades para su sector

Luego de la reunión de ayer de diputados oficialistas con Martín Guzmán, que hoy irá a la Cámara, se dejó trascender la posibilidad de que los camporitas que integren ambas comisiones dejen su lugar a otros diputados del Frente de Todos que sí puedan defender el acuerdo. Esto va en línea con la idea del cristinismo, de no avalar la renegociación de la deuda pero tampoco de obstruirla.

FMI: Máximo Kirchner volvió a la Cámara de Diputados, pero mantiene su oposición al acuerdo

En el plenario de comisiones el Frente de Todos tiene una leve mayoría sobre Juntos por el Cambio. Sin embargo, es minoría si se tiene en cuenta al resto de los bloques minoritarios. Así las cosas las firmas quedarán divididas en 39 del Frente de Todos, 38 de Juntos por el cambio (20 PRO, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC) 2 del interbloque Federal y una del bloque Provincias Unidas.

Si bien, por lo general, estos bloques no obstruyen los planes del oficialismo en las comisiones, el Frente de Todos deberá negociar con cada uno de ellos para que colaboren en que se apruebe el dictamen primero y la ley después.

Juntos por el Cambio analiza posibilidades

En Juntos por el Cambio todavía hay consenso en la mayoría de los miembros que el default es la peor opción. Sin embargo, se resisten a aprobar el artículo 2 de la ley, en el que se avalan las planillas anexo. Para ellos, el Gobierno les “tendió una trampa al pretender hacernos socios de un programa económico que nosotros no compartimos".

Además, los socios de la Coalición Cívica contemplan la posibilidad de modificar la redacción de los artículos en el mismo recinto antes de la votación. Esto sería en caso de que el Frente de Todos no llegue con los votos a la hora de la votación, que, se especula, será el jueves o viernes.

Laspina descartó apoyar el proyecto tal como lo mandó el Gobierno

En este escenario, analizan distintas vías de escape. Una puede ser presentar un dictamen propio en el que solo avalen al Gobierno a renegociar la deuda de 44 mil millones de dólares que firmó Macri con el FMI en 2018. Otra es votar de forma afirmativa en el recinto, y pedir una votación en particular donde se despeguen de los anexos del Gobierno.

Por eso, Luciano Laspina, vice de la comisión de Presupuesto y hombre de consulta de Mauricio Macri, comentó este domingo que buscan “alguna diagonal para que podamos no ser cómplices de un programa que para nosotros es malo para los argentinos”.

Al momento, la tarea más difícil que se propusieron en la reunión de la Mesa Nacional es “votar lo más cohesionados posibles”. Buscarán evitar la imagen de la Asamblea Legislativa cuando solo se paró el PRO y el resto de los bloques se quedaron en el recinto escuchando al Presidente.

El oficialismo se encolumna atrás de Guzmán

El Frente de Todos, por su parte, definió ayer los lineamientos que tendrá el debate. Fue una reunión en la que participó Guzmán con Sergio Massa, Germán Martínez, y los integrantes del oficialismo en las comisiones. No estuvo presente Máximo Kirchner. Fuentes parlamentarias explicaron que no pertenecía a la comisión, aunque sí lo hicieron los camporistas Marcos Cleri y Paula Penacca.

En el encuentro hubo tiempo y espacio para Guzmán anticipara en detalle cómo iba a ser su exposición del lunes en las comisiones. Y los diputados y diputadas tuvieron su momento de pregunta. Por estas horas, en la Cámara baja se analizaba que los legisladores camporistas pudieran dejar su lugar en las comisiones para que lo ocupen otros compañeros que puedan firmar a favor del despacho del Gobierno.

Aun no se sabe si Máximo Kirchner votará en contra o se abstendrá

Máximo Kirchner volvió la semana pasada a la Cámara baja, como ya publicó PERFIL. Se reunió con Sergio Massa y con diputados de su confianza. Se mostró con el mismo malestar por el acuerdo al que llegó Guzmán. La principal crítica es que “fue una discusión técnica y no política”.

Aun así todavía no hay certezas si a la hora de definir el voto será negativo o una abstención. Lo que ya está casi descartado es que será a favor. “Tiene que pasar algo de último momento y no creo”, dijo una de las personas.

Peñafort: "La decisión de tomar el crédito no es judiciable pero quien se lo fugó sí"

Una participación especial en el debate tendrán los tres diputados que forman parte del plenario y que no son de ninguno de los dos polos. Alejandro “El Topo” Rodríguez, jefe del bloque Identidad Bonaerense, integra la comisión de Finanzas. Si bien coincide con los lineamientos generales del acuerdo, reclama que “no puede darse un tratamiento exprés en este tema”. Lo dice frente a la intención del Gobierno de conseguir la media sanción.

Los otros dos son Diego Sartorio (Provincias Unidas) e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal). Ambos responden a sus gobernadores con quienes el oficialismo suele negociar las distintas leyes. En este contexto, el bloque cordobés ya anunció que dará quórum pero se abstendrá. Quedará por ver hoy a partir de las 14 qué postura tiene García Aresca en la comisión.