FMI: Máximo Kirchner volvió a la Cámara de Diputados, pero mantiene su oposición al acuerdo

Máximo Kirchner volvió a la Cámara de Diputados este jueves, luego de su salida de la jefatura del bloque (y del faltazo a la Asamblea Legislativa). Aprovechó la jornada para reunirse con Sergio Massa y algunos diputados que tampoco avala el acuerdo con el FMI, según pudo averiguar PERFIL.

Mientras el hijo de la vice subía a su despacho en el tercer piso del Palacio Legislativo por las escaleras, Germán Martínez tomaba las riendas del rol que él dejó. El santafesino estaba con Sergio Massa sentado en el Salón de Honor de la Cámara baja con las autoridades de los bloques y de la comisión de Presupuesto y Haciendo. El objetivo era definir el esquema del debate por el acuerdo con el FMI.

Massa: "Tenemos que tener la madurez de entender que es un problema de la Argentina, y no de un gobierno"

Kirchner se sentó en su despacho cerca de las 13 y se reunió con sus colaboradores más estrechos. Cuando llegó pasó por dónde estaban los periodistas acreditados pero no quiso hacer declaraciones. Se conformó con solo mostrarse.

“Él sigue igual, con el mismo enojo. Lo vi en la misma tónica”, contó a PERFIL un diputado cercano al hijo de la vice, con el que se reunió. Además, fuentes de este sector admiten que no faltó el primero de marzo para “acompañar a su hijo en el primer día de clases”. “No iba a saber qué cara poner cuando Alberto defienda el acuerdo”, agregó.

Martín Guzmán: “Ningún acuerdo con el FMI salió bien para la Argentina”

Igualmente, las personas que se reúnen con él señalan que “va a colaborar para que funcione bien la coalición y no haya más quilombo”. “La decisión no es trabar el acuerdo para voltearla, pero decidió no acompañar . No sabe si abstenerse o votar en contra”, explicó la fuente y agregó: “En el fondo está el enojo porque no lo escucharon”.

En paralelo, Sergio Massa, con quien también se reunió Kirchner, difundió a la prensa unas declaraciones suyas. "Voy a hacer todo mi esfuerzo para tratar de convencer hasta el último diputado de la Argentina", dijo el presidente de la Cámara en Tucumán.

Máximo Kirchner reapareció en el Congreso y ratificó su rechazo al acuerdo con el FMI

"Por primera vez en la historia el Congreso va a tratar un acuerdo con el Fondo. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de la Argentina, y no de un gobierno", remarcó.

En el entorno del massismo prefirieron no dar detalles del encuentro que mantuvieron ayer con el ex jefe de bloque. Ayer estuvo con la vicejefa Cecilia Moreau y con Massa. Sí dejaron trascender que les pidió a los miembros del Frente Renovador no “señalar a quienes pensaban distinto porque cuando ellos votaron contra la reelección indefinida de los intendentes, nadie les reprochó nada”.

Especular con el voto de la oposición

En un sector del Gobierno saben que Máximo Kirchner y la treintena de diputados del Frente de Todos que no quieren votar el acuerdo con el FMI no van a frenar el acuerdo. Algunos, incluso, especulan que el ex jefe de bloque autorice a algunos de los 17 soldados camporistas que lo siguen a votar a favor.

Sin embargo, algunos de estos diputados dejaron trascender la posibilidad de empezar a negociar su voto, frente al giro de rechazo al acuerdo que empieza a haber en Juntos por el Cambio.

Con esto entienden que “si el Gobierno no tiene garantizado que salga el acuerdo, mi voto empieza a valer más”. “Y ahí nosotros tenemos otra cintura para negociar lo que venimos pidiendo”, se ilusionaba este jueves un diputado en los pasillos del Congreso.