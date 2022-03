Carlos Heller: "El FMI nunca fue bueno para la Argentina ni para ningún país"

El diputado Carlos Heller habló sobre la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que no hay una ruptura en el bloque del Frente de Todos. Además, comparó la votación del acuerdo con el organismo financiero con la de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“El sistema parlamentario es un sistema democrático donde no alcanza con la convicción que uno tiene de tener razón, sino que hay que tener la mayoría de votos a favor para que una iniciativa se apruebe. La mejor iniciativa si no tiene la cantidad de votos, no se aprueba", comenzó diciendo el legislador diálogo con Nacho Girón para CNN Redacción.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández

En ese sentido, utilizó como ejemplo el debate sobre la legalización del aborto. "Hubo un año (2018) en el que los votos negativos fueron más y la iniciativa no prosperó. Después, la misma iniciativa contó con los votos suficientes y fue aprobada".

Sin embargo, aclaró que el Congreso debe "solucionar la cuestión" con el FMI este año y advirtió: "En el Frente de Todos, nadie está de acuerdo en tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

Sobre esta definición, detalló: "Nosotros no estamos tratando un acuerdo con el Fondo: nosotros estamos tratando la refinanciación del acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Lo que se está negociando es cómo salimos de ese callejón sin salida en el que la gestión anterior dejó al país".

Detalles sobre el acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista, Heller dijo que los dos años de negociación "tienen la explicación en la firmeza con la que el gobierno argentino ha estado negociando".

Mientras se cerraba el acuerdo, La Cámpora publicó un video de Néstor Kirchner criticando al FMI

"En el acuerdo stand by vigente, la palabra 'ajuste' aparece 25 veces en el texto. En el nuevo acuerdo que vamos a considerar, la palabra 'ajuste' no existe", prosiguió. "No hay menciones a reformas en la legislación laboral ni en la legislación previsional; ni menciones vinculadas a temas de privatizaciones", agregó.

Por otro lado, enfatizó que por primera vez en Argentina el FMI "reconoce a la inflación como un fenómeno multicausal y no un fenómeno monetario exclusivamente". "Dice que hay que tener políticas de ingresos enfáticamente basadas en la progresividad impositiva", sostuvo.

Además, el dirigente oficialista reveló que si se firma el acuerdo en el primer desembolso, Argentina "recibiría algo así como US$ 9.800 millones" para aplicar al pago del vencimiento de 2022 y "alrededor de otros 6.000 para recomponer las reservas, un hecho de gran trascendencia para el país”.

Máximo Kirchner, ex jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados..

Polémica por la posición de Máximo Kirchner

En referencia a la postura tomada por el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien renunció a la conducción del bloque en Diputados, Heller declaró: "Máximo no comparte esta visión, no cree que este sea un buen acuerdo, y lo manifiesta. Se lo ha denostado de manera arbitraria injustamente".

"Creo que habla muy bien de Máximo Kirchner y además habla muy bien de nuestro frente que asume que tiene a su interior diversidad de opiniones y que a nadie se lo estigmatiza por esa diversidad de opiniones", consideró.

"Si no hubiera diferencias, no seríamos una coalición: seríamos una fuerza única, un partido. Una coalición es la conjunción de un montón de espacios que no necesariamente coinciden en todo, que tienen coincidencias y diferencias", concluyó.

