Productores protestarán haciendo asado gratis de "vaca china" y novillo

A modo de adhesión a la jornada de protesta este 9 de julio en distintos puntos del país, productores Bahía Blanca harán asados con carne de novillo y de la vaca que se podía exportar a China antes de las últimas restricciones del Gobierno Nacional.

En las últimas restricciones, se asignó una cuota en volumen y la prohibición para una decena de cortes "populares", entre ellos el asado y el vacío.

Carne: salarios de los trabajadores cayeron hasta 50% por las restricciones a la exportación.

El objetivo de los productores bahienses y la región es que las personas que se acerquen puedan tener una porción gratis para apreciar la diferencia entre los dos tipos de carne.

La carne de novillo es la que se consume en la mayoría de los hogares argentinos, mientras que la vaca que se envía a China es la denominada "vaca de descarte" improductiva. En el país asiático se utiliza para cortarla en pequeños trozos o picarla.

El juego de las diferencias

En declaraciones a La Nueva, el productor Enrique Villanueva comentó sobre la "vaca china": "Es un animal viejo, que no consumimos acá y que a lo sumo se usa para carne picada o fiambre, no para comer en forma normal; si no la exportamos, muere en el campo, no tiene otra salida. Hoy el gobierno quiere que la faneemos y se la demos de comer a la gente".

"La idea es darle un pedacito a cada uno que quiera. No es obligación, obviamente, pero queremos que sepan cuál es la diferencia entre un novillo de consumo normal y una vaca china, para que la gente pueda apreciar qué es una cosa y qué es la otra", agregó el productor.

"No suspendieron la cuota Hilton; solo lo hicieron con la vaca china, que es la que no consumimos acá. Si no la exportamos, muere en el campo: no tiene otra salida. Entonces, con esto solo están logrando que la vaca se muera en el campo", manifestó.

LM