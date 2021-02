Retenciones: sorpresa y alarma en el campo por las declaraciones de Cecilia Todesca

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, encendió las alarmas en el campo ante una eventual aumento de los derechos de exportación para los granos: “No se descarta una suba de retenciones. No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos. Nosotros apostamos al diálogo”

“Las retenciones son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”, señaló la funcionaria en El Destape Radio.

El Gobierno elimina retenciones a las exportaciones de economías regionales.

Desde las entidades agropecuarios comenzaron las respuestas. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado con respecto a las declaraciones de Todesca: "Pensar que sólo controlando las materia primas pueden morigerar los precios finales en góndola, muestra un grave error conceptual por parte de la Vicejefa de Ministros. Se debe analizar toda la cadena y, principalmente, el componente tributario, algo que el estado se niega a modificar, siendo parte central del aumento de precios de los alimentos.

"Una vez más, como antes otros funcionrios, se escuda la vicejefa de ministros en los aumentos de precios para promover medidas que, lejos de solucionar el problea tiene como objetivo un fin recaudatorio", finaliza el comunicado..

Retenciones e inflación

Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, comentó en declaraciones radiales que el desacople de precios externos e internos "es posible y técnicamente, pero con una macroeconomía equilibrada. Si se suben los combustibles, los precios internos, inmobiliarios, patentes, no hay financiaciones adecuadas y suben las tasas de interés que definitivamente suben los costos, esta pretendida actitud de que las retenciones bajen los precios internos no funcionan".

Iannizzotto explicó que "la inflación rompe con los esquemas de estabilidad en donde quizás las retenciones, ante un aumento desmedido y que da un sperávit muy interesante, puede ser un factor distributivo. En este marco no funcionan porque ya hemos visto que no generan ningún beneficio para las arcas del Estado y no se han volcado en rutas y diques, por ejemplo".