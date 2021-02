El Gobierno no descarta una suba de las retenciones

El Gobierno no descarta una suba de retenciones como una de las variables para el control de precios en el marco de la convocatoria a empresarios y gremialistas para conseguir que la inflación se ubique en torno al 29%. Así lo indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

“No se descarta una suba de retenciones. No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos. Nosotros apostamos al diálogo”, afirmó Todesca, a la par que señaló que desde la Casa Rosada trabajan en el armado de las reuniones con los sindicalistas y empresarios para que “no se nos diga que actuamos en exabrupto”.

“Las retenciones son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”, señaló la economista entrevistada por El Destape Radio. “No podemos darnos el lujo de seguir devaluando la moneda. Una apreciación fuerte tampoco nos parece la receta”, admitió.

Los ministros de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo entablaron conversaciones con los distintos sectores para darles a conocer cuáles son los objetivos y las variables económicas que deben converger para alcanzar ese 29% de inflación que se estableció en el Presupuesto, objetivo que ven realista, pese a la tendencia alcista inflacionaria que se registró en enero.

“No va a ser fácil pero debemos intentarlo”, reconoció la funcionaria. Asimismo apuntó que “la meta es factible si todos nos ponemos de acuerdo en las trayectorias de las principales variables que son las que venimos hablando: tipo de cambio, precios, salarios y tarifas”.

Matías Kulfas: "Es probable que el dólar crezca 3 o 4 puntos menos que la inflación proyectada"

Sobre las variables económicas, Todesca explicó: “Si nosotros lográramos una apreciación y que el tipo de cambio no acompañe a la inflación, no sería creíble. Nosotros tenemos que buscar el corredor finito en que el tipo de cambio no se nos aprecie brutalmente ni que tampoco sea un factor de retroalimentación de los precios. Es importante la coordinación de las variables”.

El impulso a los salarios

En esta época del año, cuando arrancan las negociaciones paritarias, Todesca consideró que para que la economía comience a crecer, es condición necesaria una "recuperación real de los salarios". Sin embargo, la funcionaria garantizó que el Gobierno no va a interceder.

“Si queremos ver una recuperación de la economía, tenemos que ver una recuperación real de los salarios", sostuvo la funcionaria nacional. Así, la economista se expresó en línea con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Según la número dos de la Jefatura de Gabinete, "más del 60% del PBI se explica por el consumo privado" razón por la cual es vital que la población recupere el poder adquisitivo.

“El salario debe recuperarse por el bienestar de las familias y por el consumo”, remarcó la funcionaria y advirtió que “entre las cosas que están sobre la mesa está el diálogo entre el capital, el trabajo y el sector público”.

“No podemos darnos el lujo de seguir devaluando la moneda. Una apreciación fuerte tampoco nos parece la receta”, reconoció. En otro orden, destacó que “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen en Argentina se disparen por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”.

