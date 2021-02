Martín Guzmán asegura que "es factible" llegar a la meta inflacionaria

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo en la noche del martes que "hay indicios positivos" y anticipó que la caída del producto del 2020 "será menor de la que se había anticipado" .

"La economía viene transitando una senda positiva con características heterogéneas porque todavía estamos en una pandemia" reconoció Guzmán en declaraciones al canal C5N.

"Es factible" llegar a la meta inflacionaria

Guzmán consideró esta noche que la aceleración de la inflación en la última parte del año pasado fue impulsada por "factores estacionales" y confió en que se va a poder alcanzar la meta del 29 por ciento para este año. "Es factible", evaluó el funcionario, al referirse al objetivo oficial del Índice de Precios al Consumidor.

Guzmán analizó que "para llegar a esa meta, hay que cumplir con los planes macroeconómicos". "El Presupuesto es el corazón del programa macroeconómico", insistió el titular de la cartera económica, quien apuntó: "Es el momento de que el salario real se empiece a recuperar".

Será muy difícil mantener la inflación por debajo del 30%

"Es importante bajar el déficit" porque "un país que tiene déficit o se endeuda o emite"

Guzmán subrayó que no todas las paritarias van a ser "iguales", mientras sostuvo que las negociaciones no se atarán "a un acuerdo en particular". "El principio es buscar reducir la inflación y la recuperación del salario real", manifestó.

"La actividad económica ya lleva casi cinco meses consecutivos con una recuperación de características heterogéneas y que día a día se va haciendo más sólida", remarcó Guzmán, quien insistió en la necesidad de que ello comience a impactar en la "capacidad de compra del salario".

Sobre el acuerdo con el FMI: "es importante hacerlo bien"

La Argentina trabaja "de una forma constructiva para llegar a un acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo "importante es hacerlo bien", destacó Guzmán. "Estamos trabajando de una forma constructiva para llegar a un acuerdo", señaló el funcionario nacional, quien insistió: "Es un programa que es nuestro programa".

Resaltó: "Queremos ser parte del mundo, pero bien integrados", al tiempo que afirmó que su gestión trabaja "con responsabilidad, mirando hacia adelante". Además, ratificó que mayo sería una fecha "aceptable" para cerrar el acuerdo.

Martín Guzmán prepara viaje a Estados Unidos para acelerar acuerdo con el FMI

Estabilidad cambiaria: "es necesaria para que la economía se pueda desempeñar bien"

"La estabilidad cambiaria es fundamental y en los últimos meses se vio una reducción de la brecha cambiaria" celebró Guzmán quien, a continuación, anticipó la necesidad de que "siga una estabilidad de la brecha".

Sin embargo volvió a mencionar que, antes que nada, "hay que cumplir con los planes macroeconómicos" para poder llegar a una meta que se vio dificultada por una pandemia catalogada como "la crisis mas grande del capitalismo modernos"

