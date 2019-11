El vacío y la abstracción geométrica, ejes de la obra de Azul Caverna

por Marcelo Parajó

La Galería MCMC inauguró la muestra La expansión del vacío que reúne obras de Azul Caverna con la curaduría de la historiadora del arte e investigadora Florencia Qualina.

El conjunto expositivo se articula alrededor del vacío, un tema sobre el que el artista trabaja desde hace algunos años y a partir del cual entran en tensión pequeñas figuras rectangulares que adquieren individualidad.

Desde allí, la obra aborda la cuestión del aislamiento y las relaciones en donde el equilibrio es cuestionado desde lo formal como representación geométrica de un orden social en crisis constante donde el ser humano es víctima de un entorno que promueve un culto al individualismo.

“Lo que me interesa sobre todo es el vacío en la comunicación de las personas, el vacío en esta época de ideologías caídas” señala Caverna en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

El arte geométrico, protagonista en la obra de Azul Caverna.

“Una época en que hay pocas creencias y las grandes ideologías han colapsado, no hay ídolos y hay un gran culto a ser uno mismo el centro. Eso genera un vacío entre los individuos. Ese es el terreno sobre el que me interesa reflexionar”.

Cada una de las formas geométricas tiene un color y una textura propios. Así, lo que a primera vista parece una sucesión seriada de pequeños rectángulos repetidos se transforma en una proclama de autoafirmación del ser en medio de la masa.

“Veo que sigue habiendo un gran espacio entre las personas. A la vez tengo una visión optimista de todo. Veo que a pesar de todas esas barreras hay una búsqueda, una necesidad muy fuerte de expresarnos, de comunicarnos con el otro. Tal vez justamente por este hiperindividualismo que estamos viviendo que hace que cada uno quiera ser tan único que tiene algo para comunicar” subraya el artista.

Desde el aspecto morfológico, las figuras funcionan como pequeños vectores que se relacionan entre sí y generan nuevas formas que se completan de manera virtual al llenar los espacios en blanco. De este modo, cada espectador podrá crear pequeños relatos de acuerdo a su interpretación.

Vista de la muestra en la Galería MCMC.

Los rectángulos funcionan, en cierto sentido, como una representación sintética del individuo. En una segunda lectura, pueden ser los elementos básicos y primarios que, al unirse entre sí, sirven como patrón de construcción para entidades complejas.

“En esta serie cada uno de estos rectángulos son formas autorreferenciales. Ese rectángulo viene a representar una síntesis de mi persona. Hace muchos años que trabajo esta serie y en cada época toma distintas formas en base a los intereses que tengo en ese momento. En este caso fue el vacío. Al ser autorreferencial son pequeños autorretratos” explica Caverna.

“Por un lado tiene que ver con la repetición de uno mismo, siento que me repito, me repito, me repito... hasta que te das cuenta de que cambiaste”.

Lo hondo del mar dado vuelta.

En base a esa idea, Caverna sostiene que su obra es la búsqueda de aquello que es único y de la construcción del propio ser.

“Te tenés que apartar mucho de lo que es el mundo mainstream para tener búsquedas enriquecedoras. Hoy todo es cultura. Entonces para buscar la individualidad necesitás caer en el sistema y romper desde adentro. A partir de ahí resurgís con tu individualidad”.

La necesidad de interpelar al vacío como ese contenedor que nos acerca o nos distancia y el deseo de establecer una identidad única frente al otro para construir a partir de allí con la suma de individualidades está presente en toda la muestra y parece convertirse en una obsesión para Caverna.

Vista de la muestra de Azul Caverna en la Galería MCMC.

“No tenemos ideas propias. Tenemos ideas adoptadas sobre temas que van desde el amor hasta procesos históricos. Pienso que son muy pocas las ideas originales que uno tiene. Se está tan bombardeado de información desde que se nace, se captan tantas cosas de la familia, los medios, la sociedad… uno se llena de ideas y después toma miles de cosas de todas partes y arma su propio rompecabezas, pero no dejan de ser pedazos de ideas adoptadas. ¿Y qué pasa? Que las ideas más exitosas, como cualquier producto, tienden a la repetición. Y la repetición en lo pictórico tiene que ver con eso, con la repetición del pensamiento o del yo como producto, o del pensamiento como producto. Creemos que somos súper originales. Algunos lograremos o no concebir alguna idea original, el arte se trata un poco de eso, de una búsqueda de originalidad”.

Azul Caverna nació en Mendoza en 1979. Expuso en arteBA (2015, 2016, 2017 y 2019), PARC (2016) y ArtLima (2017). Participó en muestras individuales y colectivas.

La muestra La expansión del vacío se puede visitar hasta finales del verano de 2020 en la Galería MCMC, Av. Pte. Figueroa Alcorta 3032, PB, de lunes a viernes de 14.00 a 19.00.