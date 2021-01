Amazon compró once aviones para hacerse cargo de sus despachos

Matt Day

Noticias Relacionadas Aviones de pasajeros podrán transportar vacunas congeladas

Amazon.com Inc. comprará 11 aviones Boeing 767-300 usados; se trata de la primera vez que el gigante minorista en línea compra aviones, en lugar de alquilarlos, para su operación de carga aérea, que está creciendo rápidamente.

La compañía anunció el martes que compraría siete aviones a Delta Air Lines Inc. y cuatro a WestJet Airlines Ltd.

WestJet ya está transformando los cuatro aviones de pasajeros que le compró Amazon para convertirlos en aeronaves de carga

Los aviones de Delta comenzarán a volar en 2022. Para fines del próximo año, Amazon espera tener más de 85 aviones en servicio, dijo un portavoz.

Amazon, con sede en Seattle, ha expandido rápidamente sus operaciones de carga aérea en los últimos años, como parte de un esfuerzo por acelerar la entrega de encomiendas a sus clientes y complementar la capacidad de firmas de mensajería y paquetería como United Parcel Service Inc (UPS).

A medida que Amazon ha desarrollado su propia operación de despachos, que incluye decenas de miles de vehículos de carga, ha comenzado a depender cada vez menos de otras compañías de despacho.

Amazon ya maneja la mayoría de sus propias entregas y se ha convertido en rival de las compañías que antes contrataba para cumplir con sus propias entregas.

FedEx Corp. señaló en 2019 que no renovaría su contrato de despacho aéreo con Amazon.