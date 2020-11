Elecciones en Estados Unidos: mercados volátiles ante la incertidumbre sobre el ganador

Lorcan Roche Kelly

Las elecciones de Estados Unidos están en marcha, los mercados son volátiles ante la incertidumbre de no saber quién será el ganador de la contienda electoral, si Donald Trump o Joe Biden, al tiempo que Uber y Lyft logran una gran victoria.

El ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020 sigue siendo incierto esta mañana y continúa el recuento de las papeletas enviadas al correo en estados cruciales. Sin embargo, una cosa está clara: la llamada “ola azul” no se materializó.

Una elección estrecha

El presidente, Donald Trump, mantuvo Florida y Texas, y la posibilidad de que los demócratas tomen el control del Senado está desvaneciéndose. Trump declaró falsamente que había ganado la reelección y que le pediría a la Corte Suprema que intervenga, diciendo que “queremos que se detenga toda votación”.

Cuánto habrá que esperar: el recuento electoral en estados clave

Los mercados oscilan

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones está generando una sesión volátil en los mercados.

Los futuros del S&P 500 oscilan entre una ganancia de 2,1% y una pérdida de 1,3%. El contrato a diciembre se cotizaba ligeramente al alza a las 5:50 a.m., hora del este.

Esta mañana, los operadores están desplegando rápidamente su apuestas a la reflación global, debido a que un Congreso dividido significa que seguirá siendo difícil aprobar nuevas medidas de estímulo.

Una apuesta que parece estar dando frutos es un gran posicionamiento de opciones, a medida que se observa menos volatilidad en los bonos del Tesoro a raíz de las elecciones.

Economía Gig, Ant Group Co.

En California, los votantes tomaron partido por Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. sobre su modelo de negocio de emplear conductores como contratistas independientes.

Las acciones de ambas compañías subieron más de 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado. En el otro lado del mundo, los problemas para Ant Group Co., de Jack Ma, aumentan tras la sorpresiva suspensión de ayer de su programada salida a bolsa.

La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China planea disuadir a los prestamistas de usar las plataformas de Ant, según personas con conocimiento del asunto, lo que podría reducir una de las mayores fuentes de ingresos de la compañía.

Periodista de Bloomberg: "El mercado quiere un presidente con mayoría en el Senado"

Virus

Si bien la pandemia fue ciertamente un problema para algunos votantes ayer, el aumento de las tasas de hospitalización en Florida y Ohio no impidió que Trump ganara esos estados.

Por otra parte, aunque hay ciertas señales de que el brote en Europa estaría cediendo –la tasa de reproducción de la infección en Alemania cayó por debajo de 1–, existen restricciones generalizadas en todo el continente.

Una buena noticia para los padres es que queda poca evidencia de que los niños que asisten a las escuelas influyan en el aumento de su riesgo de contraer el virus.

También hoy, otros temas importantes

Esta es semana de nóminas, por lo que se conocerán los datos de la variación de empleo de ADP, así como datos de la balanza comercial de septiembre; los PMI de servicios y compuesto de octubre y el indicador no manufacturero de ISM.

Los operadores del mercado petrolero, ocupados reaccionando a los resultados electorales, se mantendrán atentos a los datos de los inventarios que se conocerán antes del mediodía. Por otra parte, los EE.UU. se retiró oficialmente del Acuerdo de París hoy. Expedia Group Inc., Qualcomm Inc. y Fitbit Inc. se encuentran entre la larga lista de compañías que informan resultados hoy.