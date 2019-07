Demandan a Trump por su medida que bloquea el refugio a inmigrantes centroamericanos

Edvard Pettersson

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos demandaron para detener una regla de la administración de Donald Trump que prohibiría a la mayoría de los inmigrantes centroamericanos buscar refugio en la frontera de Estados Unidos.

"Esta es la jugada más extrema de la administración Trump hacia una prohibición del refugio", dijo el martes el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, en un comunicado que anunciaba la demanda presentada en el tribunal federal de San Francisco. "Claramente viola el derecho doméstico e internacional, y no puede mantenerse".

Bajo la nueva regla, no se concederá refugio a nadie que no haya buscado protección contra la persecución o la tortura en los países desde los que viajó para llegar a Estados Unidos. El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional dijeron que el cambio se realizó porque se estaba abusando del sistema de refugio. El gobierno ahora dará prioridad a los inmigrantes que hayan buscado y no hayan obtenido refugio en otros lugares y a las víctimas de formas extremas de trata de personas.

Trump quiere terminar con el asilo a migrantes latinoamericanos

"El gran número de solicitudes de refugio sin mérito ejerce una presión extraordinaria en el sistema de inmigración del país, socava muchos de los propósitos humanitarios del refugio, ha exacerbado la crisis humanitaria del tráfico de personas y afecta las negociaciones diplomáticas en curso de Estados Unidos con otros países", señalan los departamentos en un aviso que detalla la nueva regulación.

La demanda abre un nuevo frente en la extensa lucha legal de los grupos de inmigración contra los esfuerzos del presidente Donald Trump para detener el flujo de inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos. Los desafíos anteriores llevaron a los tribunales a ordenar al gobierno poner fin a la separación de los niños de sus padres y acabar con la detención prolongada de menores.

La administración argumenta que el sistema se está abrumando en la frontera sur. Hay 900.000 casos pendientes ante jueces de inmigración, casi la mitad de los cuales contiene una solicitud de refugio, según el gobierno. La gran mayoría de las solicitudes de refugio de los inmigrantes en la frontera con México resultan no tener mérito, afirma Estados Unidos.

ED CP