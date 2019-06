La foto de un hombre y su hija ahogados en la frontera EEUU-México conmueve al mundo

La foto conmovió al mundo este martes. Un hombre y su pequeña hija de casi dos años boca abajo en la orilla del Río Grande luego de intentar cruzar desde México hacia Estados Unidos. La cabeza de la nena quedó envuelta dentro de la remera negra de su papá que tenía el cuello rodeado por el brazo de su hija, sugiriendo que ella se aferraba a él en sus últimos momentos antes de que ambos murieran ahogados.

La estremecedora fotografía del triste momento fue capturada por la periodista Julia Le Duc y publicada por el periódico mexicano La Jornada. Con esta imagen se visibiliza los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza y esperan asilo en los Estados Unidos, consignó la agencia AP.

Óscar Alberto Martínez Ramírez, frustrado porque la familia de El Salvador no pudo presentarse ante las autoridades de los EE.UU. para solicitar asilo, nadó a través del río el pasado domingo con su hija de 23 meses, Valeria. Logró cruzar del otro lado y la colocó en la orilla estadounidense del río. Luego regresó por su esposa, Tania Vanessa Ávalos, pero al verlo alejarse, la niña se arrojó a las aguas para buscar a su papá. Martínez regresó y pudo agarrar a Valeria, pero la corriente los barrió a ambos.

Así lo relató la propia esposa y madre de las víctimas a la policía en la escena, "en medio de lágrimas" y "gritos", dijo Le Duc a AP. Luego, los detalles del incidente fueron confirmados el martes por un funcionario del gobierno de Tamaulipas que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato, y por la madre de Martínez en El Salvador, Rosa Ramírez, quien habló con su nuera por teléfono tras al accidente.

"Cuando la niña se metió de lleno fue cuando trató de alcanzarla, pero cuando intentó agarrarla, entró más... y no pudo salir. La puso en su camisa, y me imagino que se dijo a sí mismo: 'He llegado hasta aquí' y decidió morir junto a ella", dijo Ramírez a AP.

Desde el abrasador desierto de Sonora hasta el veloz Río Grande, la frontera de 2.000 millas entre los Estados Unidos y México ha sido durante mucho tiempo un cruce mortal entre los puertos de entrada. El año pasado se registraron un total de 283 muertes de migrantes; el peaje en lo que va de año no ha sido liberado.

Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria murieron ahogados. FOTO: Julia Le Duc / La Jornada

Solo en las últimas semanas, dos bebés, un niño pequeño y una mujer fueron encontrados muertos, vencidos por el calor sofocante. En otros lugares, tres niños y un adulto de Honduras murieron en abril después de que su balsa se volcó en el Río Bravo; y un niño de 6 años de la India fue encontrado muerto a principios de este mes en Arizona, donde las temperaturas habitualmente se elevan muy por encima de los 100 grados Fahrenheit.

La búsqueda de Martínez y su hija se suspendió el domingo debido a la oscuridad, y sus cuerpos se descubrieron a la mañana siguiente, cerca de Matamoros, México, frente a Brownsville, Texas, a varios cientos de metros desde donde intentaron cruzar y solo a la mitad (1 kilómetro) desde un puente internacional.

Funcionarios de inmigración y defensa civil de Tamaulipas recorrieron refugios hace algunas semanas para advertir contra los intentos de cruzar el río. En la superficie, el río Bravo parece plácido, pero por debajo corren fuertes corrientes.

Ramírez dijo que su hijo y su familia abandonaron El Salvador el 3 de abril y pasaron unos dos meses en un refugio en Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala. "Les supliqué que no se fueran, pero él quería juntar dinero para construir una casa. Esperaban estar allí unos años y ahorrar para la casa", dijo Ramírez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aseguró que estaba trabajando para ayudar a la familia, incluido Ávalos, que se encontraba en un refugio para migrantes en la frontera después de los ahogamientos. Se esperaba que los cuerpos fueran llevados a El Salvador el jueves.

La foto recuerda la imagen de 2015 de un niño sirio de 3 años que se ahogó en el Mediterráneo cerca de Turquía, aunque aún está por verse si puede tener el mismo impacto al centrar la atención internacional en la migración a los Estados Unidos.

"Es muy lamentable que esto suceda", dijo este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a una pregunta sobre la fotografía. "Siempre hemos denunciado que a medida que hay más rechazo en los Estados Unidos, hay personas que pierden la vida en el desierto o cruzando el río".

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

La política de "medición" de los EE. UU. ha reducido drásticamente el número de migrantes a los que se les permite solicitar asilo, desde docenas por día anteriormente hasta a veces solo un puñado en algunos puertos de entrada.

El funcionario del gobierno de Tamaulipas dijo que la familia llegó a Matamoros el domingo temprano y fue al Consulado de los EE.UU. Para tratar de obtener una fecha para solicitar asilo. La madre tiene 21 años y el padre 25.

No está claro qué pasó con la familia en el Consulado de los EE. UU., pero más tarde ese día tomaron la decisión de cruzar. El funcionario de Tamaulipas dijo que el padre y la hija partieron de un pequeño parque que linda con el río. Los oficiales de la defensa civil llegaron al lugar a las 7 pm del domingo y luego llevaron a la esposa al refugio.

"Me atrajo el brazo de la niña sobre su padre", dijo Le Duc mientras describía su llegada a la escena. "Fue algo que me conmovió en extremo porque refleja que hasta su último aliento, ella se unió a él, no solo por la camisa, sino también en el abrazo en el que pasaron juntos a la muerte".

"Es una imagen horrible", dijo Maureen Meyer, especialista en inmigración de la Oficina de Washington en América Latina, que defiende los derechos humanos en la región, sobre la fotografía. "Y creo que habla tan claramente de los riesgos reales de estos programas de EE. UU. Que están devolviendo a las personas a México buscando asilo o, en este caso, limitando la cantidad de personas que pueden ingresar a EE. UU. Todos los días".

Los Estados Unidos también han ampliado su programa bajo el cual los solicitantes de asilo esperan en México mientras sus reclamos se procesan en los tribunales de los Estados Unidos, una espera que podría durar muchos meses o incluso años.

Esta semana, Nuevo Laredo en Tamaulipas, el mismo estado donde se encuentra Matamoros, dijo que se convertirá en la última ciudad en recibir retornados el viernes. Muchos refugios para migrantes están desbordados en el lado mexicano, y los carteles dominan gran parte de Tamaulipas y se sabe que secuestran y matan a migrantes.

Mientras tanto, México está intensificando su propia represión contra la inmigración en respuesta a la presión de EE. UU., centrándose en gran medida en frenar el flujo en el sur del país. "Con mayores medidas de represión y restricciones", dijo Cris Ramón, analista senior de políticas de inmigración en el centro de estudios bipartidistas del Centro de Políticas en Washington, "podríamos ver medidas más desesperadas por parte de las personas que intentan ingresar a México o Estados Unidos".

