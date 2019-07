EEUU comenzó redadas antimigrantes en ordenadas por Trump: "Los sacaremos por miles"

Una serie de redadas contra inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos comenzaron este domingo, una medida anunciada por el presidente, Donald Trump con el fin de deportar a los indocumentados. En la mira de los hombres del ICE, la agencia gubernamental para la lucha contra la inmigración ilegal, solo habría 2 mil inmigrantes pero no se excluye que las operaciones se realicen en una escala más amplia.

El presidente lo había anunciado el viernes, diciendo que su administración llevará a cabo redadas en todo el país a partir del domingo para eliminar a los que estén ilegalmente en el país. "Tengo la obligación de hacerlo", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca. "Los sacaremos por miles", enfatizó. dijo dijo que las redadas se enfocarán en los criminales. Anteriormente pospuso la operación de aplicación de la ley al decir que quería darles a los legisladores más tiempo para cambiar las leyes de inmigración existentes.

Según el New York Times, las redadas se realizaron en al menos 10 ciudades principales -incluidas Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Nueva York y San Francisco- y afectaron por parte baja a 2.000 inmigrantes deportados pero que permanecen ilegalmente en el país. Nueva Orleans, inicialmente en la lista de las autoridades, fue perdonada debido a la tormenta tropical Barry.

En las ciudades afectadas, la tensión fue muy alta: los alcaldes mostraron a los inmigrantes en las redes sociales y con carteles que publican en las calles sus derechos y aseguran estar listos para intervenir en su apoyo contra las redadas deseadas por Trump. En Nueva York varias manifestaciones fueron realizándose para protestar contra las redadas y apoyar a los inmigrantes: "El ICE debe ser abolido", decía una de las consignas manifestadas durante una protesta en el área de Queens.

Trump "está enojado"

El presidente estadounidense en tanto desató un nuevo alboroto con una serie de tweets sobre la inmigración, calificada por muchos como racista: "Antes de criticar las políticas llevadas adelante por Estados Unidos vuelvan a los lugares corruptos e infestados con el crimen del que provienen", sostuvo Trump, atacando, sin nunca nombrarlos, al grupo de parlamentarios progresistas pertenecientes a las minorías raciales encabezadas por Alexandra Ocasio-Cortez.

Trump escribió que era "interesante" ver cómo esas mujeres "le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la tierra, cómo se debe llevar adelante" el gobierno. "¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?", se preguntó.

En otro tuit por la noche, el mandatario dijo que ellas "odian a Israel con una verdadera y desenfrenada pasión", en un mensaje que se podría referir a Ilhan Omar (que llegó a EEUU desde Somalia cuando era niña y es la primera mujer negra y musulmana en el Congreso), y Rashida Tlaib (primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso), quienes estuvieron envueltas en polémicas relacionadas con el Estado judío.

El Council on American-Islamic Relations, un grupo de derechos civiles musulmanes con sede en Washington, rechazó los dichos de Trump. "Es triste ver que el ocupante del Despacho Oval pase de potenciar y alentar las burlas racistas a usarlas él mismo", dijo el director ejecutivo nacional del grupo, Nihad Awad. "Si Trump le gritaba lo mismo a una mujer musulmana que llevara un hiyab en un Walmart, podría ser arrestado", señaló.

"Rechazo los comentarios xenófobos" de Trump, "en lugar de atacar a los miembros de la Cámara el presidente debería trabajar con nosotros para políticas de inmigración que reflejen los valores estadounidenses", tuiteó la presidenta de la Cámara de los representantes, Nancy Pelosi. Trump "está enojado porque no acepta un país que podría incluirnos, no acepta que Estados Unidos nos haya elegido y que no le tengamos miedo", agregó Ocasio-Cortez.

Por otra parte, en lo que se refiere a los campos para los inmigrantes en la frontera con México, Trump negó que las condiciones sean catastróficas. "Las áreas están limpias pero llenas de gente, llenas de un buen porcentaje de delincuentes. No podemos permitirles que ingresen a nuestro país. Si los centros están demasiado llenos -añadió el presidente-, dígales que no vengan aquí. ¡Problema resuelto!"

Desde el inicio de su mandato, Trump se enfocó en terminar con la inmigración indocumentada —uno de sus temas emblemáticos— durante semanas a medida que avanza con su campaña por la reelección. El mandatario solicitó a México que tomara medidas para impedir que los migrantes cruzaran a EE.UU. después de amenazar al país con aranceles a las mercancías el mes pasado.

El gobierno estadounidense dijo esta semana que la cantidad de personas atrapadas que cruzan ilegalmente a EE.UU. o son rechazadas en la frontera con México se redujo a 104.000 en junio, en comparación con las 144.000 del mes anterior. Sin embargo, no está claro qué parte de la disminución se puede atribuir a temperaturas más altas frente a los esfuerzos de las autoridades mexicanas en las rutas de migración. La cantidad de migrantes detenidos en junio era incluso superior al doble registrado el año anterior.

