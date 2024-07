Un analista rebaja la calificación de las acciones de Nvidia en inusual advertencia sobre alzas futuras

El vertiginoso repunte de Nvidia Corp. desde principios del año pasado ha agotado su margen de subida, al menos por ahora.

Así lo afirma el analista de New Street Research Pierre Ferragu, quien rebajó la calificación del fabricante de chips centrado en la IA de “comprar” a “neutral”, afirmando que las acciones “están completamente valoradas” tras dispararse un 156% este año, además de una ganancia de casi el 240% en 2023. Las acciones cayeron hasta un 2% el viernes, en comparación con una ganancia de casi el 1% para el índice Nasdaq 100.

Las alzas adicionales “solo se materializarían en un caso alcista, en el que las perspectivas más allá de 2025 aumenten considerablemente, y aún no estamos convencidos de que ese escenario se vaya a producir”, sostuvo Ferragu.

Aunque “la calidad de la empresa está intacta”, existe “un riesgo de depreciación” en caso de que no cambien las perspectivas actuales, añadió.

La rebaja es poco habitual para una empresa que se ha convertido en la mayor beneficiaria del auge del gasto en inteligencia artificial. Casi el 90% de los analistas consultados por Bloomberg recomiendan comprar la acción.

Nvidia se cotiza a casi 23 veces los ingresos estimados para los próximos 12 meses, lo que la convierte en la acción más cara del índice S&P 500 según esta medida. Es la segunda acción con mejor desempeño entre los componentes del S&P 500 este año, por detrás de Super Micro Computer Inc, otra favorita entre los inversionistas en inteligencia artificial. El repunte ha añadido US$1,9 billones a la capitalización bursátil de Nvidia, y le otorgó brevemente el título de la empresa más valiosa del mundo.

New Street fija un precio objetivo a un año de US$135 para Nvidia, frente a su cierre más reciente de US$128,28.

Otras acciones que valora Wall Street

Además de Nvidia, New Street valora positivamente a Advanced Micro Devices Inc. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd., citando sus tendencias de crecimiento y sus valoraciones.

AMD y TSMC son “las mejores acciones del grupo, ya que registrarían un fuerte repunte tanto en nuestro escenario base como en los mejores”, afirmó New Street en una nota, en la que añadió que, entre otras acciones expuestas a la IA, Broadcom Inc, Arista Networks Inc y Micron Technology Inc “siguen teniendo valoraciones atractivas”.

