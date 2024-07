Una empresa argentina fue premiada por una solución de IA generativa

Bombieri es una empresa tecnológica de innovación digital con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que fue creada en 2009. Días atrás fue premiada por crear una solución de inteligencia artificial.

Cómo fue la competencia de IA

Para hablar sobre esta experiencia, Canal E se comunicó con el creador de la empresa Mirco Bombieri quien contó que fue una competencia que duró exactamente 12 horas continuas.

Según el entrevistado, compitieron contra diversas empresas de distintos tamaños y características de toda América, en donde el planteo partía desde una problemática específica de un supuesto cliente que necesitaba resolver una dinámica de tarjeta de crédito y validar alguna información con su entidad bancaria. Y agregó: “Frente a esto, cada uno de los participantes tuvo que crear una solución utilizando distintos componentes de inteligencia artificial generativa”.

Las claves para el buen resultado

Al ser consultado sobre cuáles fueron las características seleccionadas para superar la prueba, Bombieri mencionó “la eficiencia y el rendimiento de la solución”, no solo en la ejecución tecnológica, sino en la selección de los componentes utilizados para concretarla. Y continuó: “En particular, con el desafío en sí, no hubo problema porque era un problema muy acotado y puntual”.

Más allá de lo sucedido en esta competencia, “siempre es un tema de discusión si nuestra empresa está construyendo algún algoritmo único que valga la pena proteger”, explicó el entrevistado porque “puede tener sentido implementar mecanismos de seguridad, como registrar la patente”. Sin embargo, cuando se trata de soluciones que están en constante cambio, “puede no ser tan conveniente invertir en patentar o registrar un software que podría cambiar drásticamente en un año”, agregó.

Por otra parte, Bombieri mencionó que la velocidad de respuesta no era importante de cara a los organizadores del evento, sino “el rendimiento de nuestra inteligencia en respuesta al requerimiento del cliente”. Y siguió: “La eficiencia con la que resolvimos el problema, en términos de los componentes utilizados, fue clave porque es como armar un auto; cuanto más componentes le pones, más caro se vuelve”.

Para cerrar, el entrevistado, agregó: “En nuestra empresa, que cuenta con 40 personas, tenemos un equipo de desarrollo de inteligencia artificial generativa que realiza este tipo de soluciones para distintos clientes y esta tecnología puede generar información analítica de manera dinámica para potenciar el trabajo de un empleado comercial, ayudándolo en su hoja de ruta”.