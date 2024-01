Por qué falla la educación tecnológica para la salida laboral

En el sistema educativo, las carencias de contenidos a la hora de enseñar informática quedan a la vista en el momento de conseguir un trabajo. Canal E se comunicó con el especialista en informática, Carlos Pallotti quien contó que, “de 250 mil puestos de trabajo, hay 4 de cada 10” que se ligaron al trabajo de tecnología por “desarrollo de software, informática, videojuegos o actividades de ese contexto”.



Para Pallotti, “debería llamarnos la atención el poco volumen de trabajo que se genera en el sector privado”, lo cual “habla que hay revertir” la situación. “Hay que discutir que está haciendo la educación para formar a la gente que va a generar los puestos de trabajo que estamos necesitando”, agregó.

Sistemas educativos

Al ser consultado sobre si los sistemas educativos están capacitados para enseñar el contenido, el entrevistado respondió: “Salvo algunos distritos, que están haciendo algunas cosas positivamente, ni la escuela primaria ni la escuela secundaria están enseñando las habilidades digitales que se demanda”.

Por otra parte, Pallotti sostuvo que, “si vemos los números no es la construcción, no es la metal metalúrgica, ni siquiera el obrero automotriz, es el técnico o el profesional informático el que está siendo demandado”.Y continuó: “Estamos formando una persona desde la primaria que no viene preparado para el poco empleo” que hay.

Docentes e insumos

Con respecto a si la Argentina cuenta con insumos y docentes capacitados en informática, el especialista contestó: “Lo de los insumos es una cosa paleable porque Argentina tiene un muy buen nivel de conectividad e incluso hay iniciativas para que aquellas poblaciones más carenciadas tengan acceso a una computadora”.

En cuanto a los docentes, Pallotti expresó: “En el sistema educativo vas a encontrar escuelas que enseñan todavía una planilla de cálculo Excel o un procesador de texto, creyendo que están enseñando informática”. Y agregó: “Se necesitan cosas mucho más avanzadas en estas conceptos de lógica y el advenimiento de todas las plataformas de Inteligencia Artificial necesitan alguien que entienda el proceso lógico”.

Para finalizar, expresó: “Hay que tener habilidades digitales mínima porque son necesarias para usarlas en alguna actividad profesional”.