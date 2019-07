Apple prevé costear podcast originales para competir con rivales

Lucas Shaw y Mark Gurman

Apple planea financiar podcast originales que serían exclusivos de su servicio de audio, según personas familiarizadas con el tema, aumentando su inversión en la industria para mantener a raya a competidores como Spotify y Stitcher.

Por qué Wall Street recomienda no invertir en Apple

Ejecutivos de la compañía contactaron a empresas de medios y sus representantes para discutir la compra de derechos exclusivos de podcast, según las fuentes, que pidieron no revelar su identidad. Apple aún no define una estrategia clara, pero ha dicho que prevé buscar acuerdos que antes no hacía.

Apple prácticamente inventó el negocio del podcasting con la creación de una red que recopila miles de podcast de internet para teléfonos, relojes inteligentes y computadoras. La aplicación Apple Podcast todavía representa entre el 50% y el 70% de la escucha de la mayoría de los podcast, según ejecutivos de la industria.

Spotify invierte en podcast para competir con Apple

Después de años sin realizar cambios sustanciales en su negocio de podcasting, que se lanzó en 2005, Apple se ha centrado recientemente en actualizar su aplicación y ha agregado nuevas herramientas para los creadores. Aún así, nuevos participantes han invadido la posición que alguna vez dominó Apple de manera incontrarrestable, atrayendo a nuevos usuarios al ofrecer acceso exclusivo a podcast originales.

Un representante de la empresa de Cupertino, California, declinó hacer comentarios.