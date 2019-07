EE.UU.: el Congreso y el Tesoro presionan a Amazon, Apple, Facebook y Google por su criptomoneda

Noticias Relacionadas La criptomoneda de Facebook no se lanzará hasta cumplir con regulaciones

Una vez más los cuatro gigantes de la tecnología deberán sentarse a dar respuestas en el Congreso de los Estados Unidos. En esta ocasión los congresistas tienen dudas y preocupaciones acerca de la competencia antimonopolio y en particular sobre el futuro lanzamiento de la criptomoneda Libra, con Facebook a la cabeza. A los cuestionamientos se suman Google, Amazon y Apple.

El objetivo siempre pasa por la regulación. El evento se dio en llamar "Online Platforms and Market Power, Part 2: Innovation and Entrepreneurship" y tendrá lugar el martes en el Capitol Hill, frente al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, la Comisión de Banca del Senado llevará a cabo una audiencia llamada "Examining Facebook's Proposed Digital Currency and Data Privacy Considerations" para analizar la moneda Libra de la red social.

De momento, las autoridades reguladoras del ese país advirtieron a Mark Zuckerberg contra el mal uso de la Libra, cuyo lanzamiento se planea para 2020, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "El Tesoro tiene grandes inquietudes respecto a que Libra pueda ser mal utilizada, para lavar dinero", por ejemplo, indicó. Agregó que Facebook "tiene mucho trabajo que hacer para convencer" al gobierno de que puede lanzar la criptomoneda, alcanzando un "muy alto nivel antes de tener acceso al sistema financiero".

"Ya sean bancos o no, están bajo el mismo marco regultatorio", agregó Mnuchin a los periodistas en la Casa Blanca.

Facebook reveló el mes pasado su plan de lanzar a principios de 2020 la "Libra", que permitiría que millones de personas sin acceso a los bancos se integren desde sus smartphones al sistema financiero. Mnuchin dijo que el Tesoro saluda las "innovaciones responsables" que mejoren la eficiencia del sistema financiero, pero agregó que "nuestra principal meta es mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de los abusos". Agregó que los reguladores se han reunido con los directores de Facebook sobre este punto y sobre cómo la plataforma puede evitar que la criptomoneda sea utilizada para actividades criminales.

Los comentarios de Mnuchin reflejan preocupaciones manifestadas por el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, de otros países del mundo, así como de los legisladores, que esta semana inician la mencionada serie de audiencias.

La reacción de Facebook

En este marco, la compañía de Zuckerberg aseguró este martes que no ofrecerá su criptomoneda hasta que se hayan aclarado todas "las preocupaciones regulatorias y se hayan recibido las aprobaciones apropiadas", algo que reconoció tomará un "largo" camino. "Facebook no ofrecerá la criptomoneda Libra hasta que no hayamos encarado íntegramente las preocupaciones de regulación y recibido las aprobaciones correspondientes", dijo David Marcus, director ejecutivo de la subsidiaria Calibra y encargado de su integración en los servicios de la empresa, en su discurso ante el comité financiero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Marcus remarcó que "los marcos de regulación para activos digitales están comenzando a emerger nacional e internacionalmente", por lo que expresó el compromiso del gigante tecnológico "de cumplir con todos los requisitos legales y de regulación aplicables". "El camino para llegar allí será largo y reconocemos que el nuestro acaba de comenzar", agregó.

El potencial de esta criptomoneda, al contar de entrada con la base de la red social (2.380 millones de usuarios en el mundo), generó inquietud entre los reguladores tanto a nivel nacional como internacional.

Facebook y las otras 27 organizaciones que conforman la Asociación Libra (entre ellas Visa, Mastercard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone, Spotify y Mercado Libre) anunciaron en junio de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en WhatsApp y Messenger. Libra no dependerá directamente de la empresa de Mark Zuckerberg, sino que será gestionada por la asociación, cuya sede estará en Ginebra (Suiza), y su valor estará respaldado por una cesta de activos subyacentes compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países.

