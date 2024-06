Apple recibe una nueva advertencia de la UE sobre presuntos abusos en la App Store

Apple Inc. se arriesga a nuevas multas de miles de millones de euros por las normas de su App Store a medida que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea intensifican un creciente conflicto sobre las reglas que afectan al corazón del modelo de negocio del fabricante de iPhone.

La Comisión Europea dijo que la empresa estadounidense debe permitir que los desarrolladores de aplicaciones dirijan a los usuarios hacia ofertas más baratas fuera de la App Store, con el fin de cumplir con la emblemática ley de mercados digitales del bloque, que establece una serie de cosas que deben y no deben hacer algunas de las mayores plataformas tecnológicas del mundo.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al mismo tiempo, la comisión informó de que había abierto una nueva investigación sobre las nuevas tarifas de la App Store de Apple para los desarrolladores de la UE, con el fin de examinar si se ajustan a la ley. El incumplimiento de la ley podría acarrear multas para la empresa, de hasta el 10% de los ingresos anuales globales.

Apple anunció la mayor recompra de acciones de la historia

“Creo que es un salto más grande” para Apple adaptarse a las nuevas normas “que para otros”, dijo el lunes Margrethe Vestager, comisaria antimonopolio de la UE, a la prensa en Ámsterdam. “Para Apple en particular, dado que el sistema está muy integrado con el hardware, el software, el sistema operativo, la App Store, necesita abrirse a los competidores”.

El anuncio del lunes —aunque todavía es un paso preliminar— es la primera acción formal de aplicación de la ley por parte de la comisión. Es el último episodio de una disputa entre Vestager y una de las empresas más rentables del mundo.

Además de la sanción de €1.800 millones (US$1.900 millones) impuesta este año por la UE a Apple por reprimir a sus rivales en el sector de las aplicaciones musicales, Vestager también ordenó anteriormente a la empresa que devolviera €13.000 millones en concepto de exenciones fiscales supuestamente injustas concedidas por Irlanda, en el marco de un caso que se está dirimiendo en los tribunales de la UE. Poco después de esa orden, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, calificó el caso de la comisión de “basura política”.

La comisión, el brazo antimonopolio de la UE, debe tomar una decisión final en el caso de la ley de mercados digitales a finales de marzo de 2025.

Esa decisión podría desencadenar otra batalla legal entre Apple y la UE en los tribunales del bloque, algo que ya se baraja después de que Apple, con sede en Cupertino (California), cuestionara si los reguladores de la UE tenían razón al designar algunos de sus servicios bajo la nueva ley.

“Estamos seguros de que nuestro plan cumple la ley y calculamos que más del 99% de los desarrolladores pagarían lo mismo o menos a Apple con las nuevas condiciones comerciales que hemos creado”, afirmó Apple en un comunicado en respuesta al anuncio de la UE.

A pesar de la intensificación de sus acciones contra Apple, la comisión dijo el lunes que cerró otra parte de su investigación sobre las normas de la App Store de Apple, que se centraba en las reglas de la empresa sobre el uso obligatorio de su propio sistema de pagos dentro de las aplicaciones para las ventas en la plataforma.

El origen de la disputa entre la Unión Europea y Apple

El interés de la UE por la forma en que Apple supuestamente abusa de su posición dominante en la tienda de aplicaciones se originó a raíz de una denuncia presentada en 2019 por Spotify Technology SA. El servicio sueco alegó que se vio obligado a subir el precio de sus suscripciones mensuales para cubrir los costos asociados al supuesto dominio de Apple sobre el funcionamiento de la tienda de aplicaciones.

Según la ley de mercados digitales, es ilegal que determinados servicios operados por empresas como Apple, Google de Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc favorezcan a sus propios servicios en detrimento de los de sus rivales. Se les prohíbe combinar datos personales en sus distintos servicios, utilizar los datos que recopilan de terceros para competir con ellos y deben permitir que los usuarios descarguen aplicaciones de plataformas rivales.

Apple culpó a la ley de mercados digitales de su anuncio del viernes de detener el despliegue de sus tecnologías de inteligencia artificial en los 27 países de la UE.

La compañía dijo que bloquearía este año el lanzamiento de Apple Intelligence, iPhone Mirroring y SharePlay Screen Sharing a los usuarios de la UE, porque la ley supuestamente le obliga a rebajar la seguridad de sus productos y servicios.

Traducido por Paulina Steffens.