Apple y Goldman Sachs quieren lanzar su tarjeta de crédito en agosto de 2019

Julie Verhage y Mark Gurman

La tan esperada tarjeta de crédito de Apple y Goldman Sachs está a solo unas semanas de su introducción en el mercado, según una persona familiarizada con las compañías. La introducción será la culminación de un proceso de desarrollo intenso y de alto nivel para el gigante de Silicon Valley y el peso pesado de Wall Street.

Apple Card podría salir al mercado en la primera quincena de agosto. Esa fecha implica que el proyecto avanza según lo previsto para su introducción en el verano, que Apple anunció por primera vez en marzo. Los propietarios de un iPhone podrán solicitar la tarjeta a través de la aplicación Wallet, que contará con un soporte integrado para Apple Card como parte de la última actualización de iOS 12.4.

La estrecha colaboración entre Apple Inc. y Goldman Sachs Group Inc. representa uno de los intentos más ambiciosos entre un gigante de las finanzas del viejo mundo y una empresa de tecnología. También supone la asociación de dos culturas corporativas muy diferentes. Las empresas dividieron las responsabilidades del proyecto y trabajaron juntas en la nueva tecnología, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, que solicitaron que no se revelara su identidad porque se trata de un proceso privado.

"Apple es un gran socio y, juntos, nos entusiasma ofrecer un producto que creemos que a los clientes les encantará", dijo un portavoz de Goldman Sachs en un comunicado. Representantes de Apple rehusaron hacer comentarios.

En marzo, el máximo responsable ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, y algunos de los ejecutivos de más alto rango del banco visitaron Cupertino, California, para asistir al tan esperado anuncio de la tarjeta. En el escenario, Tim Cook y la ejecutiva de Apple Pay, Jennifer Bailey, dieron la noticia con el característico ensalzamiento de Apple.

La gran cobertura mediática sobre la asociación ayudó a Goldman Sachs a captar atención sobre su estrategia de productos financieros para el mercado de masas. Si bien el banco ha sido durante mucho tiempo una institución de Wall Street, su enfoque hacia un nuevo negocio orientado al consumidor es reciente. Para Apple, se considera que la tarjeta de crédito es una forma de generar más ingresos recurrentes de los usuarios de iPhone y afianzarlos aún más en su red de servicios.

Las empresas se repartieron las responsabilidades para desarrollar y gestionar el proyecto. Apple diseñó la tarjeta y manejará su interfaz de software para iPhone. Goldman Sachs es responsable de la infraestructura subyacente, gestiona las disputas de pago, maneja los datos de las transacciones y recopila la información para los extractos mensuales.

Goldman Sachs actualmente tiene docenas de personas trabajando en el producto desde su sede de Manhattan, además de otros empleados dedicados en oficinas satélite, dijeron las personas.