Arnault se convierte en la segunda persona más rica del mundo

Ben Stupples y Devon Pendleton

Bill Gates nunca ha clasificado por debajo del segundo puesto en los siete años de historia del Índice de multimillonarios de Bloomberg. Esa racha terminó el martes cuando el cofundador de Microsoft Corp. cayó al número tres, detrás del francés Bernard Arnault.

LVMH, el fabricante de artículos de lujo de Arnault, subió a un récord en París y elevó su patrimonio neto a US$107.600 millones; por delante de Gates por más de US$200 millones. Arnault ha sumado US$39.000 millones a su fortuna solo en 2019, la mayor ganancia individual de las 500 personas en el ranking de Bloomberg.

Arnault, de 70 años, se unió a Gates y al fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos –la persona más rica del mundo–, en el club de riqueza más exclusivo el mes pasado, cuando su fortuna superó los US$100.000 millones por primera vez. La riqueza colectiva del trío supera los valores de mercado individuales de casi todas las compañías en el S&P 500, incluidas Walmart Inc., Exxon Mobil Corp. y Walt Disney Co.

EE.UU. es el mayor productor mundial de millonarios, seguido por China

Arnault y su familia están entre los magnates de lujo que prometieron más de US$650 millones en abril para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, después de que un incendio devastara la icónica iglesia. Controla aproximadamente la mitad de LVMH, con sede en París, a través de un holding familiar y también posee una participación de 97% en Christian Dior, la casa de modas fundada tres años antes de su nacimiento en 1949.

Arnault ingresó al mercado de artículos de lujo en 1984 al adquirir un grupo textil que era propietario de Christian Dior. Cuatro años después, vendió todos los demás negocios de la compañía y usó las ganancias para comprar una participación controlante en LVMH. Su colección de pinturas modernas y contemporáneas incluye piezas de Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol y Pablo Picasso.

De no ser por sus donaciones filantrópicas, Gates seguiría siendo la persona más rica del mundo. Gates, cofundador de Microsoft Corp., ha donado más de US$35.000 millones a la Fundación Bill & Melinda Gates. El patrimonio neto de Bezos aumentó ligeramente este año a US$125.000 millones, incluso después de un acuerdo de divorcio con MacKenzie Bezos que la convirtió en la cuarta mujer más rica del mundo.