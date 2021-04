Bitcoin cerca de máximo histórico

Bloomberg Inc

El bitcoin se acercó a un máximo histórico este lunes, a medida que el sentimiento alcista cobró fuerza antes de la cotización en el mercado de criptomonedas más grande de Estados Unidos.

La criptomoneda subió hasta 2,6% a US$61,229, el más alto en casi un mes, antes de volver a operar con pocos cambios. El 13 de marzo, el bitcoin alcanzó un récord de US$61,742. La criptomoneda se ha multiplicado por casi nueve en el último año, un rendimiento que supera al de activos más familiares como acciones o lingotes.

En el contexto de la creciente aceptación de las criptomonedas en Wall Street, la cotización directa del intercambio de tokens digitales Coinbase Global Inc. está despertando el interés. Coinbase saldrá a bolsa en el Nasdaq el 14 de abril, la primera cotización de este tipo para una importante empresa de criptomonedas, y una prueba del apetito de los inversores por otras empresas emergentes del sector.

Bitcóin: el nuevo oro digital y otras monedas

Mientras tanto, las monedas de intercambio, como binance coin, también están viendo aumentar su valor antes del debut público de Coinbase. El binance, conocido como BNB, subió el lunes 23%, según CoinMarketCap.com. El huobi y kucoin , entre otros, también avanzaron.

“Que una empresa de criptomonedas se traslade a la OPI es un gran hito”, dijo Nick Jones, director ejecutivo y cofundador de la billetera de criptomonedas Zumo. “Son movimientos como este los que hacen que los consumidores se sientan más seguros con las criptomonedas y, en última instancia, aumentan la confianza en el espacio”.

Una lista cada vez mayor de empresas está mirando o incluso invirtiendo en bitcoin, según la demanda de los clientes, el impulso de los precios y los argumentos de que puede cubrir riesgos como una inflación más rápida. A principios de este año, Tesla Inc. reveló una inversión de US$1.500 millones en bitcoins y más recientemente comenzó a aceptarlo como pago por autos eléctricos.

Por otra parte, Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que está cerca de ofrecer vehículos de inversión a clientes patrimoniales privados de bitcoin y otros activos digitales. Morgan Stanley planea brindar a los clientes ricos acceso a tres fondos que permitirán la propiedad de criptomonedas. El conjunto de fondos negociados en bolsa que rastrean el token se está expandiendo, mientras que Paypal Inc. y Visa Inc. han comenzado a usar criptomonedas como parte del proceso de pagos.

Ahora Goldman Sachs: cada vez más gigantes financieros aceptan bitcoins

Un estudio del administrador de activos holandés Robeco sugiere que a pesar de su alta volatilidad, una asignación de 1% en bitcoin en una cartera diversificada de múltiples activos podría ser beneficiosa dada su semejanza con el oro y su correlación casi nula con otras clases de activos.

“En los últimos meses, se ha desarrollado una narrativa clara y enfática de que el bitcoin se está convirtiendo en una reserva de valor en forma de oro digital”, según Jeroen Blokland, administrador de cartera de Robeco.

Otras criptomonedas, como ether, que ocupa el segundo lugar, también han ido subiendo. El valor total de más de 6,600 monedas rastreadas por CoinGecko superó recientemente los US$2 billones.