Los acreedores más grandes forman un frente común por la deuda argentina

Ben Bartenstein y Jorgelina do Rosario

Algunos de los acreedores más grandes de Argentina están formando un grupo de bonistas mientras el país está en riesgo del incumplimiento de su deuda. Administradores de fondos como BlackRock Inc. y Fidelity Investments crearon un comité centrado en la deuda soberana de la nación, según dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg News.

White & Case LLP es el asesor legal, dijeron las personas. Ian Clark, de White & Case, veterano asesor de reestructuración, visitó Buenos Aires esta semana para conversar con el Gobierno, dijo una de las personas. Portavoces de BlackRock y Fidelity declinaron hacer comentarios y un representante de White & Case no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El grupo se firmó a medida que la administración de Alberto Fernández se adentra en una etapa crítica de su plan de negociación de deuda. El Gobierno se reunirá con funcionarios del Fondo Monetario Internacional esta semana y planea elegir asesores financieros para fines de febrero.

Si bien tenedores de bonos formaron otros comités de acreedores en torno a la deuda del país, este último grupo podría ser una fuerza poderosa basada en sus tenencias combinadas. BlackRock y Fidelity figuran entre los seis mayores tenedores reportados de bonos soberanos del país, según datos recopilados por Bloomberg.

El martes, el Gobierno de Argentina dijo que no haría un pago de bonos locales a tiempo, declarando que no será “rehén” de inversores extranjeros que exigieron condiciones específicas para participar en un canje de bonos. La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que la nación no puede realizar pagos de intereses a acreedores por mucho más tiempo.