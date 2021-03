Según un asesor, Brasil no tendría dinero para ampliar ayuda por Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no está dispuesto a extender la ronda de alivio para amortiguar los efectos de la pandemia de covid de este año, más allá de lo aprobado por el Congreso, porque no queda dinero en el presupuesto, según un asesor cercano.

El miércoles, el ministro Onyx Lorenzoni, exjefe de gabinete de Bolsonaro que asumió el cargo de secretario general el mes pasado, reafirmó el compromiso del Gobierno con la austeridad fiscal y desestimó las preocupaciones sobre la caída de la popularidad del presidente en una amplia entrevista.

“Simplemente no hay dinero para extender la ayuda por el Covid. Rompería la regla del tope de gasto y no podemos hacer eso”, dijo Lorenzoni en su oficina en el palacio presidencial. “Para aumentar o extender los pagos, el Congreso tendría que aprobar una nueva ley que permita desembolsos adicionales fuera del límite de gasto, pero no hay suficientes votos para que eso sea aprobado”.

El exjefe de gabinete de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni.

El Congreso aprobó la semana pasada una enmienda constitucional, conocida como proyecto de ley de emergencia, que permite al Gobierno pagar un promedio de 250 reales a unos 40 millones de brasileños vulnerables entre abril y junio, a un costo máximo de 44.000 millones de reales (US$8.000 millones). Los inversionistas han estado monitoreando de cerca la posibilidad de gasto público adicional este año después de que el Gobierno registrara en 2020 un déficit presupuestario récord de 14% del producto interno bruto.

Se suponía que el jueves Bolsonaro entregaría personalmente a los legisladores una medida provisional que detalla cómo pretende distribuir los fondos para el covid, pero canceló la visita luego de que un miembro del Senado falleciera por el virus y el Congreso decretara 24 horas de duelo. Sergio Olimpio Gomes, conocido como Major Olimpio, es el tercero de los 81 senadores brasileños que muere a causa de la enfermedad respiratoria.

A medida que una nueva y más devastadora ola de la pandemia obliga a las autoridades locales a imponer las restricciones más duras hasta el momento, el equipo económico de Brasil ya está considerando la probabilidad de que los apoyos en efectivo de este año duren más y cuesten más de lo aprobado inicialmente, dijeron cuatro funcionarios gubernamentales con conocimiento de la situación.

Bolsonaro, agregaron las personas, probablemente presione por más estímulos más adelante en el año al tiempo que se prepara para postularse para la reelección en 2022.

