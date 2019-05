Brasil, el rey del azúcar, tiene un nuevo preferido: el etanol

Isis Almeida

La marea ha cambiado para el mayor productor de azúcar del mundo. Hace solo tres meses, comerciantes reunidos en Dubái anticipaban que Brasil volvería a producir más azúcar, lo que mantendría la presión sobre los precios. Pero desde entonces, ante la suba del precio del petróleo y la demanda récord de etanol, el país está convirtiendo en biocombustible un mayor volumen de la materia prima.

Los comerciantes pensaban que las compañías brasileñas habían producido el máximo volumen de etanol posible en 2018, pero las recientes inversiones y los ajustes de fábricas realizados por empresas como Biosev, el negocio de Louis Dreyfus Co., y Adecoagro presentan la posibilidad de una mayor producción de etanol en la región de mayor crecimiento de Brasil este año.

"Hay un pequeño cambio en el consenso", señaló John Stansfield, analista de Sopex Group, en una entrevista durante la semana azucarera de Nueva York. "Se está haciendo evidente que la fuerte demanda de etanol en Brasil mantendrá la paridad a favor del etanol", sostuvo Stansfield.

Las ventas de etanol en Brasil subieron casi un 35% en los tres primeros meses del año debido a que el alza en los precios del crudo aumentaron la competitividad del biocombustible frente a la gasolina para los consumidores brasileños, que pueden llenar el tanque de sus autos con cualquiera de los dos combustibles. Esto contribuyó a mantener la prima de los precios del etanol frente al azúcar, un cambio al entorno previsto en Dubái en febrero.

El clima húmedo al inicio de la temporada aportó su grano de arena, ya que redujo el contenido de azúcar en la caña, lo que hizo que los productores optaran por más biocombustible. Las empresas invirtieron en el aumento de la capacidad de la producción de etanol, desde los procesos de optimización hasta inversiones en tanques para almacenar jugo de caña. Biosev ahora planea convertir el 68% de su caña en etanol, frente al 63% del año pasado, dijeron personas familiarizadas con el tema a principios de este mes. Adecoagro hizo ajustes operativos y pequeñas inversiones para aumentar la cantidad de jugo de caña destinada al etanol.

Los cambios significan que Alvean, el mayor comerciante de azúcar del mundo, y Cofco International Ltd., una unidad de la principal compañía de alimentos de China y propietaria de cuatro fábricas en Brasil, ya están pronosticando una caída en la producción de azúcar en el centro-sur de aproximadamente 1 millón de toneladas métricas a 25 millones de toneladas.

Jonathan Drake, director de operaciones de RCMA Commodities Asia Pte y un ex responsable de comercio de azúcar en Cargill Inc., espera que el cambio al etanol provoque una disminución en la producción de 2 millones de toneladas. "El etanol tiene un precio bueno y al consumidor le encanta, y su precio en relación con el azúcar es bueno, por lo que al productor le encanta", indicó Drake.

No obstante, los analistas son más cautelosos. La firma de corretaje INTL FCStone Inc., la consultoría Datagro y el grupo de análisis Green Pool Commodity Specialists pronostican una mayor producción de azúcar que el año pasado. Sucres et Denrées SA también es más cauteloso, ya que espera que la producción de azúcar aumente a 27 millones de toneladas, pronosticó Thierry Songeur, director gerente del comerciante con sede en París, más conocido como Sucden.

Opiniones divergentes

"Normalmente, el etanol llega a un punto en que la oferta supera al precio y, en algún momento, en un futuro próximo, vemos que el comercio de etanol se negociará a un descuento frente al azúcar", sostuvo Tom McNeill, director de Green Pool. “Esa es nuestra tesis básica. Vemos el precio del azúcar y el etanol mucho más cerca este año que el anterior y, de hecho, la negociación de etanol a un descuento frente al azúcar en ocasiones", analizó McNeill.

El impacto que un posible cambio hacia el etanol tendría en el mercado mundial también está polarizando a los comerciantes. Alvean y Cofco establecieron que esperan precios más altos y Green Pool indicó que el mercado no estaba contabilizando un importante déficit mundial que podría darse si se materializa el escenario máximo de etanol. RCMA y Sucden se mostraron más escépticos. "No es Brasil lo que impulsa el mercado en este momento. Es la India", argumentó Songeur.

