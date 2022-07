Chile y Colombia no logran detener la caída de sus monedas

No hay alivio a la vista para las monedas de peor desempeño del mundo, ya sea que las autoridades locales busquen intervenir o no.

Los pesos chileno y colombiano extendieron sus pérdidas el martes, impulsando las caídas en el último mes a alrededor del 15%. Las autoridades de los dos países adoptaron diferentes enfoques hacia las posibles medidas para apuntalar sus monedas.

En Chile, el banco central desestimó las especulaciones de intervención, diciendo en un comunicado que no era necesaria ya que otros mercados pudieron absorber el impacto. Por el contrario, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aconsejó a inversionistas que no apuesten contra el peso, diciendo que la moneda se recuperará. Petro, quien aún no ha asumido el cargo, no mencionó ningún plan específico y el banco central se mantuvo al margen.

Los pesos de Chile y Colombia, junto con otras monedas vinculadas a productos básicos, están capitulando ante la gran fortaleza del dólar estadounidense, devolviendo avances que los convirtieron en unas de las monedas de mejor desempeño en el mundo en el primer trimestre del año. Otras monedas sudamericanas, incluido el real brasileño, también reciben el golpe a medida que los diferenciales de tasas de interés que jugaron a su favor anteriormente este año comienzan a perder su atractivo entre operadores de carry trade.

Los mercados chilenos deberían “continuar probando a las autoridades sobre la intervención”, escribieron estrategas de Citigroup, entre ellos Dirk Willer, en una nota de cara a la decisión sobre la tasa de interés del miércoles.

“Es probable que las autoridades tengan que realizar un aumento significativo para impactar al mercado, si quieren señalar que están preocupados por el tipo de cambio y las implicaciones para la inflación”, dijeron.

En Chile, el banco central ha intervenido en el mercado cambiario solo cinco veces desde 1999. Según un análisis de Barclays, la moneda tiende a avanzar alrededor de un 5% en las dos semanas posteriores a tales episodios, lo que podría abrir una oportunidad para los inversionistas, escribió el estratega Erick Martinez en una nota la semana pasada.

Se prevé que el banco central eleve las tasas de interés en al menos 50 puntos básicos mañana, según la mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg.

El peso chileno se cotiza en territorio desconocido desde fines de junio, cuando se debilitó más allá del mínimo histórico previo. Ha cruzado el nivel de 1.000 por dólar, también arrastrado por una caída en los precios del cobre. El peso colombiano también se cotiza en mínimos históricos en medio de una caída de los precios petróleo y la incertidumbre política.