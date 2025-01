“Cientos” de empresas bloquean el acceso a la inteligencia artificial de DeepSeek

Empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo están tomando medidas para restringir el acceso de sus empleados a las herramientas de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, según empresas de ciberseguridad contratadas para ayudar a proteger sus sistemas.

“Cientos” de empresas, en particular las asociadas con gobiernos, han trabajado para bloquear el acceso a DeepSeek debido a la preocupación por posibles filtraciones de datos al gobierno chino y a lo que consideran garantías de privacidad débiles, dijo Nadir Izrael, director de tecnología de la empresa cibernética Armis Inc. La mayoría de los clientes de Netskope Inc., un servicio que las empresas utilizan para restringir el acceso de los empleados a sitios web, están tomando medidas similares para limitar el servicio.

Aproximadamente el 70% de los clientes de Armis han solicitado bloqueos, dijo la compañía, y el 52% de los clientes de Netskope están bloqueando el acceso al sitio por completo, según Ray Canzanese, director de los laboratorios de amenazas de Netskope.

“La mayor preocupación es la posible filtración de datos del modelo de IA al gobierno chino”, dijo Izrael, de Armis. “No sabes adónde va tu información”.

Las preocupaciones en torno a DeepSeek han aumentado desde el fin de semana. Ejecutivos tecnológicos de alto perfil, como Marc Andreessen, impulsaron el chatbot de IA de DeepSeek a la cima de las descargas de aplicaciones de la Apple Store. La principal preocupación es que DeepSeek afirma en sus propios términos de privacidad que recopila y almacena datos en servidores en China, y añade que cualquier disputa sobre el asunto se regirá por la ley del gobierno chino.

DeepSeek no respondió a una solicitud de comentarios.

Según la propia política de privacidad de DeepSeek, la empresa recopila las pulsaciones de teclas de los usuarios, las entradas de texto y audio, los archivos cargados, los comentarios, el historial de chat y otros contenidos con el fin de entrenar sus modelos de IA y puede compartir esa información con las fuerzas del orden y las autoridades públicas a su discreción.

Expertos informáticos que investigaron la seguridad de DeepSeek dijeron que encontraron una base de datos de acceso público de la empresa que contenía datos internos. La base de datos incluía parte del historial de chat de DeepSeek, detalles de back-end y datos de registro técnico, según Wiz Inc., la empresa emergente de ciberseguridad que Alphabet Inc. intentó comprar por US$23.000 millones el año pasado. Wiz dijo que DeepSeek aseguró la información cuando informó del descubrimiento.

DeepSeek y la creciente demanda por servicios de IA generativa deberían acelerar el desarrollo y las ventas de servicios de ciberseguridad, según Bloomberg Intelligence.

Algunos gobiernos ya están examinando los controles de privacidad de DeepSeek. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que hace cumplir las normas de privacidad de la Unión Europea en muchas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, dijo el miércoles que había solicitado información a DeepSeek para determinar si la empresa está protegiendo adecuadamente los datos de los usuarios.

