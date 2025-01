DeepSeek, el modelo chino de inteligencia artificial que escaló por sorpresa al primer puesto de las aplicaciones más descargadas para teléfonos móviles, está sacudiendo las bolsas gracias a un rendimiento muy parecido al de sus competidores estadounidenses. Detrás de la start-up que desafía a los gigantes de Sillicon Valley se encuentra Liang Wenfeng, un prodigio de la tecnología y las finanzas, que fue descrito por sus colegas como "un nerd con un corte terrible y que nadie tomaba en serio" cuando prometía crear una herramienta que sería un "cambio radical" en la industria.

La compañía tiene su sede en Hangzhou, una metrópolis del este de China donde están radicados varios gigantes tecnológicos del país, lo que le valió el apodo de "Silicon Valley china". Poco conocido en el extranjero, DeepSeek despertaba desde hacía tiempo un gran interés en la nación asiática.

¿Qué es DeepSeek y por qué está generando ruido en Wall Street?

En ese sentido, el bot conversacional R1 de DeepSeek dejó anonadados a los expertos por sus resultados y su rentabilidad, habida cuenta de los reducidos costes de su desarrollo. Además, en China ensalzaron su supuesta capacidad para eludir las sanciones estadounidenses que buscan obstaculizar el acceso a los sofisticados chips que requiere la revolucionaria IA.

El lunes, la irrupción de DeepSeek sacudió las bolsas y provocó un derrumbe de la cotización del fabricante de semiconductores estadounidense Nvidia en Wall Street, cuyas pérdidas rondaron los 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil. El índice tecnológico Nasdaq de la Bolsa de Nueva York terminó la sesión con una caída de 3,07%. Tras hundirse más de un 17% el lunes al cierre, este martes temprano la acción de Nvidia parecía recuperarse, subiendo 2,8%, pero aún muy por debajo de sus niveles de la pasada semana.

Liang Wenfeng, un prodigio de la tecnología y las finanzas, lanzó su aplicación en Estados Unidos el mismo día de la asunción de Donald Trump.

Liang Wenfeng, un gestor de fondos de cobertura de 40 años, fundó el chatbot con las ganancias de su exitoso negocio financiero, aunque algunos escépticos cuestionaron el rol del Estado chino en el rápido desarrollo de la compañía. Según sus amigos, Wenfeng, ahora director ejecutivo de DeepSeek, nunca estuvo motivado por el dinero, pero siempre tuvo la esperanza de ganarse el respeto del mundo tecnológico dominado por Estados Unidos.

Nacido en 1985 e hijo de dos maestros de escuela primaria, Liang creció en la ciudad portuaria de Zhanjiang y fue un estudiante sobresaliente con pasión por las matemáticas. En ese sentido, aprendió cálculo por su cuenta fuera de clase mientras estaba en la escuela secundaria, y su exprofesor contó a los periodistas que siempre se aseguraba de poder equilibrar "trabajo y descanso, como si pudiera aprender bien cada materia sin pasar mucho tiempo estudiando".

DeepSeek, la inteligencia artificial china, sacude a Estados Unidos

Más tarde, pasó a estudiar tecnología de la información y se graduó en Ingeniería en la prestigiosa universidad de Zhejiang en Hangzhou, donde asegura que se convenció de que la IA "iba a cambiar el mundo". Por ese motivo, dedicó años a intentar aplicar la IA en diversos ámbitos, según una entrevista que ofreció el año pasado al portal chino Waves.

Apenas unos años después de graduarse, fundó la empresa de inversiones Jacobi, llamada así en honor al matemático alemán Carl Jacobi. Hacia 2015 fundó High-Flyer, una compañía de inversiones especializada en el uso de la IA para analizar las tendencias de la bolsa. Su técnica le permitió alcanzar decenas de miles de yuanes de activos bajo gestión, lo que la convirtió en uno de los principales fondos de cobertura cuantitativos de China.

"Simplemente, hacemos las cosas a nuestro ritmo, calculamos los costes, los precios. Nuestro principio es no subvencionar [al mercado] ni generar beneficios enormes", explicó Liang. Su equipo utilizó microchips de Nvidia y, según el diario Financial Times, en 2021 empezó a comprar procesadores gráficos de dicho especialista estadounidense para un "proyecto paralelo", algo confirmado por un medio local.

Sumado a esto, se dice que se llevó a su mejor gente de la empresa para fundar DeepSeek en 2023. Asimismo, Liang contrató a muchos jóvenes graduados de las mejores escuelas de China y aseguró en una entrevista reciente que los criterios de selección de su empresa eran "la pasión y la curiosidad".

Los planes de Liang fueron recibidos con escepticismo por sus colegas. "Cuando lo conocimos, era un tipo muy nerd con un peinado horrible que hablaba de construir un clúster de 10.000 chips para entrenar a sus propios modelos. No lo tomamos en serio", describió uno de sus socios comerciales al Financial Times. "No podía articular su visión más allá de decir: 'Quiero construir esto y será un cambio radical'", añadió.

Deepseek, por qué lo veo como un impacto positivo para el mercado mundial

Según relató un exempleado, el CEO está profundamente involucrado en el funcionamiento diario de la empresa y promueve una cultura libre y colaborativa. Asimismo, el ingeniero trabajó hasta altas horas de la noche con su equipo e incluso durmió en la oficina mientras se apresuraban para terminar los proyectos, informó el Wall Street Journal. El hombre "no era en absoluto como un jefe, sino más bien un geek" con una "capacidad de aprendizaje aterradora", dijeron sus socios a Waves.

Su decisión de hacer que el código de DeepSeek sea de código abierto fue clave, ya que quería ir contra la tendencia de las grandes empresas tecnológicas. "Para los tecnólogos, que otros sigan tu trabajo da una gran sensación de logro", manifestó en una entrevista el año pasado con 36Kr. "El código abierto es más una cultura que un comportamiento comercial, y contribuir a él nos hace ganar respeto", precisó.

Beijing finalmente comenzó a prestar atención al chatbot en las últimas semanas, y los expertos dicen que, si bien inicialmente no fue "la elegida" de las nuevas empresas de inteligencia artificial chinas, su rápido ascenso le permitirá tener acceso a recursos y ser considerado un ejemplo. Ahora que los planes de Liang están dando frutos, los medios estatales chinos celebraron el trabajo de la compañía por demostrar que incluso con un poder computacional limitado, las empresas pueden "crear milagros".

Sumado a esto, su éxito lo acercó al poder político. El empresario apareció la semana pasada junto a otros representantes clave del mundo de los negocios durante una reunión con el primer ministro, Li Qiang. En imágenes de la televisión estatal CCTV se veía a un hombre de pelo rizado y gafas de montura gruesa escuchando atentamente al mandatario. Liang, el único jefe de IA que asistió a la reunión, compartió sus conocimientos sobre el sector con los principales funcionarios del país, quienes dijeron que Beijing "se centrará en avances en tecnologías clave y tecnologías de vanguardia".

La advertencia de Donald Trump: el éxito de DeepSeek es una "señal de alarma" para Sillicon Valley

El éxito de DeepSeek puso en entredicho las colosales sumas invertidas por los gigantes estadounidenses en el desarrollo de una IA generativa avanzada, así como la eficacia de las sanciones occidentales a la hora de impedir que los rivales chinos los igualaran o, incluso, los superaran. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo reconoció: es una "señal de alarma" para Silicon Valley.

Marc Andreessen, inversor y consejero cercano al mandatario republicano, calificó DeepSeek de un giro para la IA, como lo fue Sputnik para la espacio, en alusión al lanzamiento del satélite soviético que desató la carrera espacial durante la Guerra Fría. "DeepSeek R1 es uno de los logros más increíbles que jamás he visto", afirmó en X (antes Twitter).

DeepSeek sacudió el mercado y generó un desplome de las acciones tecnológicas de EE.UU.

Y esto, a riesgo de que Washington se plantee endurecer aún más las restricciones impuestas a las compañías tecnológicas chinas. En su entrevista con Waves, Liang subrayaba ya el año pasado que esas restricciones suponían el obstáculo más difícil de superar: "El dinero nunca ha sido un problema para nosotros. El problema es el embargo a los chips de alta gama".

Pero, al margen de los vaivenes geopolíticos, Liang manifestó su esperanza en que el auge de la IA pueda ayudar a comprender mejor las entrañas del espíritu humano. "Nosotros planteamos la hipótesis de que la esencia de la inteligencia humana podría ser el lenguaje, que el pensamiento humano podría ser, esencialmente, un proceso lingüístico", apuntó. "Lo que usted considera el 'pensamiento' podría ser, de hecho, su cerebro tejiendo lenguaje", profundizó.

Propaganda y acceso a información privada: las preocupaciones por la "IA comunista"

China aspira a convertirse en líder de la IA de cara al 2030 y para ello prevé invertir decenas de miles de millones de dólares en este sector en los próximos años. En el caso de DeepSeek, la compañía declaró que sólo invirtió 5,6 millones de dólares para desarrollar su modelo, una suma ínfima comparada con los miles de millones que gastaron las compañías estadounidenses.

Los halcones chinos calificaron al chatbot de ser una "IA comunista". Al respecto, una de las principales preocupaciones de los funcionarios occidentales es que la herramienta alimente a los usuarios con propaganda y desinformación chinas. En esa línea, el bot conversacional reconoce que fue "programado" para dar respuestas acordes con la línea del gobierno chino. Esto incluye a Taiwán, un potencial foco de tensión para futuras guerras mundiales, y al que declara "parte inalienable de China".

Sumado a esto, el historial de China de utilizar empresas aparentemente privadas para espiar, combinado con el rápido ritmo con que los ciudadanos estadounidenses estuvieron descargando DeepSeek, alimentaron los temores sobre la capacidad de Beijing de utilizar empresas con sede en China para acceder a información privada de las personas.

Sobre esa temática, los expertos advirtieron que la empresa podrá recopilar información sobre los dispositivos de los usuarios, patrones de escritura, dirección IP y más, la cual tendría que entregarla al gobierno chino si se le ordena hacerlo. También sugirieron que la compañía podría haber contado con la ayuda de Beijing para obtener chips potentes como parte del esfuerzo del Ejecutivo por avanzar en su batalla con Occidente por la supremacía tecnológica y recolectar información sobre sus enemigos.

Cierre de mercado: por qué se derrumbaron las bolsas del mundo tras la irrupción de DeepSeek este 27 de enero

Luke de Pulford, director de la Alianza Interparlamentaria sobre China, indicó a MailOnline que los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos deberían estar preocupados por el poder que eso podría darle a DeepSeek y, por extensión, al gobierno chino. "Al igual que TikTok, DeepSeek tiene la capacidad de recopilar grandes cantidades de datos confidenciales, todos ellos vulnerables a la interferencia estatal", alertó.

"Además de las violaciones a la protección de datos, esto le da al Partido Comunista una ventaja estratégica: puede procesar y analizar información íntima sobre cientos de millones de ciudadanos extranjeros", subrayó, a la par que remarcó que, bajo la doctrina de fusión civil-militar del Partido Comunista Chino, "la línea entre el sector privado y el Estado es cada vez más difusa".

Por su parte, Kayla Blomquist, investigadora del Oxford Internet Institute y directora del Oxford China Policy Lab, estuvo de acuerdo en que la recopilación de datos de personas a escala masiva es una posibilidad. "Es muy difícil, si no imposible, saber con certeza que no hay puertas traseras integradas en un sistema, que no existen otros métodos de exfiltración de datos a China continental con fines estratégicos por parte del gobierno", manifestó a la BBC.

En tanto, la ministra de Seguridad en la Sombra, Alicia Kearns, opinó sobre DeepSeek: "No existe tal cosa como bajo costo, porque los costos de seguridad y privacidad son extremadamente altos, sin mencionar el prisma pervertido a través del cual se presentarán muchas respuestas". Además, advirtió a los usuarios de que, si sus datos "llegan a manos del Partido Comunista Chino, los estás ayudando en esta carrera mientras extraen cada detalle que pueden sobre ti, incluso las teclas que presionas".

