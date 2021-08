La confianza del consumidor cae al menor nivel desde 2011 en los Estados Unidos

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a principios de agosto a su nivel más bajo en casi una década, al tiempo que los estadounidenses están más preocupados por las perspectivas de la economía, la inflación y el reciente aumento de los casos de coronavirus.

El índice preliminar de confianza de la Universidad de Michigan bajó 11 puntos a 70,2, el nivel más bajo observado desde diciembre de 2011, según mostraron los datos publicados el viernes. La cifra estuvo muy por debajo de todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas.

La caída de la confianza presenta el riesgo de una desaceleración más pronunciada del crecimiento económico en los próximos meses si los consumidores controlan el gasto. El reciente deterioro de la confianza pone de relieve como el aumento de los precios y las preocupaciones sobre el impacto potencial de la variante delta en la economía están afectando a los estadounidenses.

“Los consumidores han razonado correctamente que el desempeño de la economía disminuirá en los próximos meses, pero el extraordinario aumento en las evaluaciones económicas negativas también refleja una respuesta emocional, principalmente por las esperanzas frustradas de que la pandemia terminaría pronto”, agregó Richard Curtin, director de la encuesta, en el informe.

Tras los datos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó, el índice del dólar de Bloomberg se cotizó a sus mínimos del día y el S&P 500 perdió terreno.

El indicador de expectativas se desplomó casi 14 puntos a 65,2, el menor nivel desde octubre de 2013. Una medida de las perspectivas de los consumidores para la economía durante el próximo año también se deterioró y registró la mayor caída desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Solo el 36% de los encuestados espera una disminución en la tasa de desempleo, por debajo del 52% del mes anterior, a pesar de un récord de nuevos empleos. Los consumidores también se volvieron decididamente pesimistas acerca de sus perspectivas de ingresos. El indicador de las finanzas personales esperadas retrocedió a un mínimo de siete años.

Un índice de las condiciones actuales cayó a 77,9, la cifra más baja desde abril del año pasado, según la encuesta realizada del 28 de julio al 11 de agosto.

El informe de la Universidad de Michigan también mostró que las condiciones de compra se deterioraron a su nivel más bajo desde abril del año pasado.

Las preocupaciones sobre la variante delta de coronavirus se han acelerado en las últimas semanas. Varias ciudades de EE.UU. han reintroducido la exigencia de uso de tapabocas y se han cancelado eventos como el próximo Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. A su vez, varias empresas, incluidas Google de Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y BlackRock Inc., han retrasado recientemente sus planes de regresar a las oficinas.