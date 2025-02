Dell está cerca de cerrar un acuerdo por US$ 5.000 millones para proveer servidores a xAI de Elon Musk

Dell Technologies Inc. se encuentra en etapas avanzadas para cerrar un acuerdo por más de US$5.000 millones para suministrar a xAI, de Elon Musk, servidores optimizados para el trabajo de inteligencia artificial.

La empresa venderá servidores con semiconductores Nvidia Corp. GB200 a la startup de IA de Musk para entrega este año, según fuentes al tanto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto de carácter privado. Algunas de estas personas añadieron que se están ultimando algunos detalles y que aún puede haber cambios.

La demanda de computación para ejecutar cargas de trabajo de IA ha provocado un auge para los fabricantes de servidores de alta potencia como Dell, Super Micro Computer Inc. y Hewlett Packard Enterprise Co. Las empresas de Musk, incluidas el fabricante de automóviles Tesla Inc y xAI, se han convertido en importantes clientes del hardware.

Dell y Nvidia declinaron hacer comentarios, mientras que xAI no respondió a una solicitud de información.

Las acciones de Dell subieron hasta un 6% a US$116,88 el viernes tras conocerse la noticia, luego de caer un 4,3% este año hasta el cierre del jueves.

Un proyecto de supercomputadora que está construyendo xAI en Memphis ha utilizado una combinación de servidores Dell y Super Micro. En diciembre, Dell dijo que había desplegado decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico, o GPU, y estaba trabajando allí para obtener una gran parte de la construcción restante. Las GPU son los chips clave para impulsar las cargas de trabajo de IA y Nvidia es el principal fabricante de esas unidades de procesamiento.

El negocio de Dell con la Inteligencia Artificial

Los analistas esperan que Dell envíe más de US$10.000 millones en servidores de IA en el año fiscal que finalizó el mes pasado y proyectan que ese valor aumentará a US$14.000 millones en el año fiscal que termina en enero de 2026. Dell tiene previsto informar los resultados de su cuarto trimestre fiscal el 27 de febrero, y el negocio de servidores de IA será uno de los principales focos de atención de los inversionistas.

El producto principal de la startup xAI, un chatbot llamado Grok, está disponible principalmente para los usuarios de pago de X, la red social antes conocida como Twitter. Las empresas que dirige Musk son conocidas por compartir empleados, tecnología y capacidad de procesamiento.

Traducción editada por Silvia Martínez.