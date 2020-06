Disney retrasa por tiempo indefinido la apertura de sus parques en California

Chris Palmeri

Walt Disney Compañy retrasó por tiempo indefinido la reapertura de sus parques temáticos en Anaheim, California, porque no creía que pudiera obtener la autorización del estado y llegar a acuerdos con los sindicatos a tiempo.

La compañía aún planea abrir su distrito comercial Downtown Disney el 9 de julio, pero ya no trabaja en la reapertura prevista de los parques Disneyland y California Adventure el 17 de julio. No se dio una nueva fecha.

“Dado el tiempo requerido para que podamos traer de vuelta a miles de miembros del elenco y reiniciar nuestras operaciones, no tenemos más remedio que retrasar la reapertura de nuestros parques temáticos y hoteles resort hasta que recibamos la aprobación de las autoridades del Gobierno”, dijo la compañía en un comunicado.

La reapertura del distrito de Downtown Disney sigue avanzando según las recomendaciones del estado para restaurantes y tiendas, dijo la compañía. Y el Master Services Union, que representa a los trabajadores minoristas del distrito, firmó previamente un acuerdo de regreso al trabajo.

La apertura de los parques temáticos ha resultado ser más polémica. Un sindicato que representa a los trabajadores de hoteles y restaurantes en Disneyland había planeado protestar por la reapertura, diciendo que aún no es seguro volver al complejo.

Austin Lynch, negociador en Unite Here Local 11, dijo que Disney no ha respondido a todas sus preguntas sobre el coronavirus. Una coalición que representa a 17.000 trabajadores de Disneyland envió al gobernador de California, Gavin Newsom, una carta la semana pasada expresando su preocupación por los protocolos de seguridad para la reapertura. Unite Here está planeando una protesta de automóviles fuera del complejo el sábado por la mañana.

“Lamentablemente, a pesar de las intensas conversaciones con la compañía, aún no estamos convencidos de que sea seguro reabrir los parques según el programa acelerado de Disney”, dijo la coalición en su carta al gobernador.

Disney, que ya ha reabierto sus centros turísticos en Shanghái y Hong Kong, estableció una serie de medidas de seguridad.

En una publicación de blog, la directora médica Pamela Hymel dijo que ha estado trabajando con un equipo de expertos para mejorar la limpieza, el distanciamiento social y otras precauciones.La compañía dijo que había llegado a acuerdos con sindicatos que representan una gran parte de su fuerza laboral.