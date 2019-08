Marcelo Ebrard dice que los tiroteos son "terrorismo" contra mexicanos

El tiroteo en El Paso, Texas, en el que han muerto siete mexicanos, se está tratando como un acto de terrorismo contra la comunidad del país en Estados Unidos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

El consulado del país está trabajando con las familias de las víctimas, manifestó Ebrard en una conferencia de prensa el domingo, y aseguró que México emprenderá medidas legales contra el responsable de la venta del arma y seguirá de cerca la investigación. Además, Ebrard manifestó que ésta sería la primera vez que México condena un acto de este tipo como terrorismo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pidió a Ebrard que explorase medidas legales para proteger a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos después de los disparos.

En comentarios durante un evento el domingo publicados en Twitter, López Obrador dijo que había pedido a Marcelo Ebrard que, a pesar del dolor, se actuara de manera responsable. La "indignación" del país se traducirá en medidas legales efectivas y aceleradas que exigirán condiciones para proteger a los mexicanos, dijo Ebrard en un vídeo publicado en Twitter.

Ebrard dijo que el fiscal general del país está considerando una demanda legal y podría intentar extraditar al tirador y manifestó que, para México, ese individuo era un terrorista. México también enviará una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar de manera "respetuosa pero firme" que el Gobierno haga una declaración clara contra los delitos de odio.

La Policía arrestó el sábado a un hombre de Texas, de 21 años de edad, que presuntamente había abierto fuego con un rifle de asalto en un establecimiento de Walmart a pocos kilómetros de la frontera mexicana, matando al menos a 20 personas. Las autoridades están investigando un posible vínculo a un documento antiinmigración, con ira dirigida contra los inmigrantes y específicamente contra los mexicanos.

Menos de 24 horas después del tiroteo en El Paso, un hombre que vestía chaleco antibalas mató al menos a nueve personas e hirió a docenas más en Dayton, Ohio. Ebrard dijo que ningún mexicano resultó herido o murió allí.

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, fue una de los muchos que condenaron el ataque. "La intencionalidad del ataque contra la comunidad latina y mexicana en El Paso es aterradora", dijo por Twitter el domingo. “El discurso xenófobo y racista tiene que parar. No a la violencia. No al odio".

